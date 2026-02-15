Послуга Wizz Link Wizz Air — як спрощує життя пасажирам

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air у партнерстві з платформою Dohop анонсував нову послугу Wizz Link. Вона дає можливість за доплату об’єднувати окремі рейси авіакомпанії в одне бронювання з базовим захистом пересадки.

Що відомо про платформу Wizz Link

Платформа Wizz Link дозволяє пасажирам бронювати подорожі з пересадками, які проходять через один з основних транспортних вузлів бюджетної авіакомпанії.

Однією з переваг бронювання через Wizz Link, окрім економії часу, є те, що пасажири зможуть додати захист ConnectSure, завдяки якому можна перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Проте в компанії попередили, що багаж не буде переданий автоматично в транзитному аеропорту. Зокрема, пасажирам під час пересадки доведеться забрати багаж, пройти митний контроль і знову зареєструватися після приземлення.

Окірм того, пасажири повинні мати право в’їзду в транзитну країну, оскільки технічно проходитимуть контроль двічі.

За даними авіакомпанії, Wizz Link відкриває пасажирам понад 8000 нових маршрутів:

з британського Лондона до єгипетського туристичного міста Марса-Алам (Єгипет) на Червоному морі через Рим (Італія);

з Кутаїсі (Грузії) до Рейк'явіка (Ісландія) через Варшаву (Польща) або Афіни (Греція) до Осло (Норвегія) через Бухарест (Румунія).

