Головна Транспорт Wizz Link відкрив понад 8000 нових маршрутів — як це стало можливо

Wizz Link відкрив понад 8000 нових маршрутів — як це стало можливо

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 17:55
Послуга Wizz Link Wizz Air — як спрощує життя пасажирам
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air у партнерстві з платформою Dohop анонсував нову послугу Wizz Link. Вона дає можливість за доплату об’єднувати окремі рейси авіакомпанії в одне бронювання з базовим захистом пересадки.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал авіаперевізника.

Читайте також:

Що відомо про платформу Wizz Link

Платформа Wizz Link дозволяє пасажирам бронювати подорожі з пересадками, які проходять через один з основних транспортних вузлів бюджетної авіакомпанії.

Однією з переваг бронювання через Wizz Link, окрім економії часу, є те, що пасажири зможуть додати захист ConnectSure, завдяки якому можна перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Проте в компанії попередили, що багаж не буде переданий автоматично в транзитному аеропорту. Зокрема, пасажирам під час пересадки доведеться забрати багаж, пройти митний контроль і знову зареєструватися після приземлення.

Окірм того, пасажири повинні мати право в’їзду в транзитну країну, оскільки технічно проходитимуть контроль двічі.

За даними авіакомпанії, Wizz Link відкриває пасажирам понад 8000 нових маршрутів:

з британського Лондона до єгипетського туристичного міста Марса-Алам (Єгипет) на Червоному морі через Рим (Італія);

з Кутаїсі (Грузії) до Рейк'явіка (Ісландія) через Варшаву (Польща) або Афіни (Греція) до Осло (Норвегія) через Бухарест (Румунія).

Раніше ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.

Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air. Ми розповідали, хто є спражнім власником популярної авіакомпанії і чому її засновник не має права вирішального голосу. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
