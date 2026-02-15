Послуга Wizz Link Wizz Air — як спрощує життя пасажирам

Wizz Link відкрив понад 8000 нових маршрутів — як це стало можливо
Популярний угорський лоукостер Wizz Air у партнерстві з платформою Dohop анонсував нову послугу Wizz Link. Вона дає можливість за доплату об’єднувати окремі рейси авіакомпанії в одне бронювання з базовим захистом пересадки.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал авіаперевізника.
Що відомо про платформу Wizz Link
Платформа Wizz Link дозволяє пасажирам бронювати подорожі з пересадками, які проходять через один з основних транспортних вузлів бюджетної авіакомпанії.
Однією з переваг бронювання через Wizz Link, окрім економії часу, є те, що пасажири зможуть додати захист ConnectSure, завдяки якому можна перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.
Проте в компанії попередили, що багаж не буде переданий автоматично в транзитному аеропорту. Зокрема, пасажирам під час пересадки доведеться забрати багаж, пройти митний контроль і знову зареєструватися після приземлення.
Окірм того, пасажири повинні мати право в’їзду в транзитну країну, оскільки технічно проходитимуть контроль двічі.
За даними авіакомпанії, Wizz Link відкриває пасажирам понад 8000 нових маршрутів:
з британського Лондона до єгипетського туристичного міста Марса-Алам (Єгипет) на Червоному морі через Рим (Італія);
з Кутаїсі (Грузії) до Рейк'явіка (Ісландія) через Варшаву (Польща) або Афіни (Греція) до Осло (Норвегія) через Бухарест (Румунія).
Раніше ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.
Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air. Ми розповідали, хто є спражнім власником популярної авіакомпанії і чому її засновник не має права вирішального голосу.
