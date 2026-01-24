Чия авіакомпанія Wizz Air і як влаштована її власність

Літак компанії Wizz Air. Фото: Wizz Air

Wizz Air — популярна серед українців бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою у Вечеші в Угорщині. Працює головним чином на ринку Центральної Європи, але має бази й в ряді європейських аеропортів.

Сайт Новини.LIVE розкаже, хто спражній власник популярної авіакомпанії і чому навіть її засновник не має права вирішального голосу.

Реклама

Читайте також:

Найбільший акціонер — Indigo Partners

Як показують останні дані по акціонерах Wizz Air Holdings, найбільший пакет акцій (приблизно 23,9 %) належить американській інвестиційній компанії Indigo Partners LLC.

Вона спеціалізується на транспортних інвестиціях і була однією з ключових фігур ще на етапі створення Wizz Air у 2003 році.

Поруч з нею є інший великий пакет у Indigo Hungary L.P. — близько 18–18,3 % акцій. Ця компан тісно пов’язана з тією ж самою групою інвесторів, але юридично це окрема структура.

Ще частина акцій — у фондів

Далі йдуть різні інвестиційні фонди і менеджери капіталу, кожен із яких тримає по кілька відсотків:

Coronation Fund Managers Limited — приблизно 7,4%

Indigo Maple Hill, L.P. — понад 5,5%

Cobas Asset Management — близько 5,1 %

Baillie Gifford & Co. — близько 4,7%

Artisan Partners — близько 4,6%

Platinum Investment Management — близько 3,4%

і різні міжнародні інвестиційні групи.

Це так звані "інституційні акціонери" — великі фонди, які купили акції для своїх клієнтів або фондів, якими вони управляють.

Корпоративна структура і засновники

Таким чином, у компанії немає одного конкретного приватного власника, якоїсь сім’ї чи однієї особи, яка володіє Wizz Air цілком або контролює її самостійно.

Є групи інвесторів, серед яких Indigo Partners — найвпливовіший, бо саме в неї найбільша частка. Решта — різні фонди та управлінці капіталом, які тримають пакети від кількох до кількох десятків відсотків.

Навіть люди, які створили Wizz Air (наприклад, Йожеф Вараді — співзасновник і CEO), не є найбільшим акціонером за часткою акцій.

Нагадаємо, нещодавно Wizz Air запустила нові рейси із найближчого до України аеропорту.

Також ми повідомляли, хто є справжнім власником однієї з найстаріших авіакомпаній світу — KLM.