Чия авіакомпанія Wizz Air і як влаштована її власність

Хто реально контролює Wizz Air — повна структура власності
Wizz Air — популярна серед українців бюджетна авіакомпанія зі штаб-квартирою у Вечеші в Угорщині. Працює головним чином на ринку Центральної Європи, але має бази й в ряді європейських аеропортів.
Найбільший акціонер — Indigo Partners
Як показують останні дані по акціонерах Wizz Air Holdings, найбільший пакет акцій (приблизно 23,9 %) належить американській інвестиційній компанії Indigo Partners LLC.
Вона спеціалізується на транспортних інвестиціях і була однією з ключових фігур ще на етапі створення Wizz Air у 2003 році.
Поруч з нею є інший великий пакет у Indigo Hungary L.P. — близько 18–18,3 % акцій. Ця компан тісно пов’язана з тією ж самою групою інвесторів, але юридично це окрема структура.
Ще частина акцій — у фондів
Далі йдуть різні інвестиційні фонди і менеджери капіталу, кожен із яких тримає по кілька відсотків:
- Coronation Fund Managers Limited — приблизно 7,4%
- Indigo Maple Hill, L.P. — понад 5,5%
- Cobas Asset Management — близько 5,1 %
- Baillie Gifford & Co. — близько 4,7%
- Artisan Partners — близько 4,6%
- Platinum Investment Management — близько 3,4%
- і різні міжнародні інвестиційні групи.
Це так звані "інституційні акціонери" — великі фонди, які купили акції для своїх клієнтів або фондів, якими вони управляють.
Корпоративна структура і засновники
Таким чином, у компанії немає одного конкретного приватного власника, якоїсь сім’ї чи однієї особи, яка володіє Wizz Air цілком або контролює її самостійно.
Є групи інвесторів, серед яких Indigo Partners — найвпливовіший, бо саме в неї найбільша частка. Решта — різні фонди та управлінці капіталом, які тримають пакети від кількох до кількох десятків відсотків.
Навіть люди, які створили Wizz Air (наприклад, Йожеф Вараді — співзасновник і CEO), не є найбільшим акціонером за часткою акцій.
