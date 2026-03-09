Лоукостер Wizz Air получила разрешение на чартерные рейсы между Британией и США

Wizz Air впервые будет летать в США. Фото: Pexels, Wizz Air. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Wizz Air впервые получила официальное одобрение от американских регуляторов для выполнения полетов между Европой (Великобританией) и Соединенными Штатами. Однако это разрешение касается только чартерных рейсов, а не регулярных.

Важный нюанс для полетов

Авиакомпания собирается использовать это одобрение главным образом для перевозки больших групп, в частности спортивных команд и групп болельщиков, направляющихся на значимые события. Это решение стало первым официальным шагом авиакомпании в направлении трансатлантических перевозок.

Таким образом, несмотря на разрешение, Wizz Air еще не выходит на регулярный рынок США. Авиакомпания будет выполнять рейсы на ситуационной основе, обслуживая специальные события и групповые путешествия, а не отдельных пассажиров, которые бронируют билеты через стандартные каналы.

Обычным пассажирам не стоит ожидать регулярных лоукост-рейсов в Соединенные Штаты в ближайшее время.

Кого будет перевозить Wizz Air

В первую очередь разрешение Министерства транспорта США для Wizz Air направлено на удовлетворение спроса во время грядущего Чемпионата мира по футболу в июне, куда будет путешествовать большое количество европейских футбольных болельщиков.

Такие рейсы будут организовывать для конкретных групп, а не предлагать отдельным пассажирам. Wizz Air будет использовать этот подход, чтобы проверить трансатлантический рынок без обязательства запускать регулярные рейсы.

"Получение разрешения на деятельность между Великобританией и Соединенными Штатами является огромной вехой для нашей компании. Это открывает двери к невероятным возможностям", — заявила Ивонн Мойниган, управляющий директор Wizz Air UK.

Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов

Напомним, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из ближайших к Украине аэропортов. Компания добавила рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Молдовы — аэропорт этой страны стал уже своеобразным хабом для украинцев.

Авиакомпания анонсировала два долгожданных рейса из международного аэропорта Яссы в летнем расписании 2026 года. Путешественники смогут по выгодным ценам полететь в туристические города Италии — Милан и Пизу.

Кроме того, в мае и июне компания добавит маршруты из молдавской столицы Кишинева в популярные Германию, Францию, Италию и Грецию.

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, кто реально контролирует Wizz Air. У авиакомпании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного человека, который владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно. Самыми влиятельными являются группы инвесторов Indigo Partners, остальные — различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.