Wizz Air додав рейси з Румунії та Молдови — доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові напрямки з Румунії. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Молдови — аеропорт цієї країни став вже своєрідним хабом для українців.

Про розширення розкладу компанія повідомила на свої офіційній сторінці.

Нові рейси Wizz Air з Румунії

Авіакомпанія анонсувала два довгоочікувані рейси з міжнародного аеропорту Ясси в літньому розкладі 2026 року. Мандрівники зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи.

Рейси з Мілана стартують 20 травня і будуть виконуватися щосереди та щонеділі. Маршрут до Пізи стане доступний з 23 травня, рейси будуть виконуватися щовівторка та щосуботи. Квитки вже доступні в продажі, ціни стартують від 20 євро.

Нові рейси Wizz Air з Молдови

Окрім того, у травні та червні компанія додасть маршрути з молдавської столиці Кишинева до — популярних міст Європи та курортів:

Кельна (Німеччина);

Базеля-Мюлуза (Франція);

Родосу (Греція);

Ріміні (Італія).

