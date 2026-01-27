Wizz Air додав рейси з Румунії та Молдови — доступні напрямки та ціни на квитки

Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів
Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові напрямки з Румунії. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Молдови — аеропорт цієї країни став вже своєрідним хабом для українців.
Про розширення розкладу компанія повідомила на свої офіційній сторінці.
Нові рейси Wizz Air з Румунії
Авіакомпанія анонсувала два довгоочікувані рейси з міжнародного аеропорту Ясси в літньому розкладі 2026 року. Мандрівники зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи.
Рейси з Мілана стартують 20 травня і будуть виконуватися щосереди та щонеділі. Маршрут до Пізи стане доступний з 23 травня, рейси будуть виконуватися щовівторка та щосуботи. Квитки вже доступні в продажі, ціни стартують від 20 євро.
Нові рейси Wizz Air з Молдови
Окрім того, у травні та червні компанія додасть маршрути з молдавської столиці Кишинева до — популярних міст Європи та курортів:
- Кельна (Німеччина);
- Базеля-Мюлуза (Франція);
- Родосу (Греція);
- Ріміні (Італія).
Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.
Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.
Читайте Новини.LIVE!