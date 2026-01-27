Відео
Головна Транспорт Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів

Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:07
Wizz Air додав рейси з Румунії та Молдови — доступні напрямки та ціни на квитки
Літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові напрямки з Румунії. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Молдови — аеропорт цієї країни став вже своєрідним хабом для українців.

Про розширення розкладу компанія повідомила на свої офіційній сторінці.

Читайте також:

Нові рейси Wizz Air з Румунії

Авіакомпанія анонсувала два довгоочікувані рейси з міжнародного аеропорту Ясси в літньому розкладі 2026 року. Мандрівники зможуть за вигідним цінами полетіти до туристичних міст Італії — Мілану та Пізи. 

Рейси з Мілана стартують 20 травня і будуть виконуватися щосереди та щонеділі. Маршрут до Пізи стане доступний з 23 травня, рейси будуть виконуватися щовівторка та щосуботи. Квитки вже доступні в продажі, ціни стартують від 20 євро.

Нові рейси Wizz Air з Молдови

Окрім того, у травні та червні компанія додасть маршрути з молдавської столиці Кишинева до — популярних міст Європи та курортів:

  • Кельна (Німеччина);
  • Базеля-Мюлуза (Франція);
  • Родосу (Греція);
  • Ріміні (Італія).

Раніше ми розповідали, що Wizz Air анонсував нові рейси з міжнародного аеропорту Неаполь-Каподічіно в Італії. Маршрути стартуватимуть вже із 12 травня 2026 року.

Також ми писали, чи варто переплачувати за послугу Wizz Priority.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
