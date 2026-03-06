Відео
Україна
Головна Транспорт Квитки на чартери з Близького Сходу до Європи сягнули 90 тисяч доларів

Квитки на чартери з Близького Сходу до Європи сягнули 90 тисяч доларів

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 21:45
Через конфлікт у Ірані оренда бізнес-джетів до Європи злетіла втричі
Через війну багато авіакомпаній змінюють маршрути або скасовують рейси. Фото: Pexels, Flightradar24. Колаж: Новини.LIVE

Конфлікт в Ірані підняв вартість оренди бізнес-джетів для перельотів із регіону Близького Сходу до рівня, що значно перевищує звичайні ціни.

Брокерська компанія Vimana Private повідомляє, що ціна приватних перельотів до Європи починається зараз із 80 000 доларів, пише Новини.LIVE з посиланням на The Guardian.

Читайте також:

Тисячі пасажирів досі заблоковані

З охопленого війною Близького Сходу наразі залишилося мало способів виїхати. Попит на приватні літаки зріс до надвисокого рівня, що спричинило різке підвищення цін. Повітряний простір над країнами регіону або закритий, або відкритий лише частково. Десятки тисяч туристів опинилися заблокованими.

Більшості людей у регіоні доводиться чекати на зміну бронювання або на наявність місця у спеціально організованому рятувальному рейсі. У той же час ринок чартерних перельотів на бізнес-джетах переживає значне зростання. Оскільки всі регулярні рейси з Маската в Омані та з Ер-Ріяда в Саудівській Аравії повністю заброньовані до кінця поточного тижня, багато людей звертаються до приватної авіації.

Політ від 85 тисяч євро

Попит на оренду бізнес-джетів залишається надвисоким, і деякі компанії встановлюють ціни, що значно перевищують звичайний рівень. Компанія Jetvip з Маската пропонує переліт з Оману до Стамбула на літаку з шістьма-вісьмома місцями за 85 000 євро, і це приблизно втричі більше, ніж до початку конфлікту. Переліт до Європи тепер коштує близько 90 000 євро.

Саудівська Аравія, окрім Оману, також показала себе як інший варіант для виїзду з Об'єднаних Арабських Еміратів. Приватні охоронні компанії винайняли цілі парки позашляховиків, щоб перевозити людей з Дубая до Ер-Ріяду за приблизно десять годин. З Ер-Ріяду зараз також можна вилетіти чартерними бізнес-джетами за великі гроші. 

Раніше ми розповідали, що авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення.

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Також ми писали, що Emirates відмовила росіянам в посадці на рейс з Мале до Дубая (ОАЕ) через їх громадянство. Росіян навіть не хотіли садити в літак за умови, якщо в салоні з'являться вільні місця.

Окрім того, їх навіть не впустили всередину терміналу, адже вони заважали проходу інших пасажирів.

Іран авіаквитки літаки війна пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
