Из-за войны на Ближнем Востоке аренда бизнес-джетов в Европу взлетела втрое

Новая война в Иране резко подняла стоимость аренды бизнес-джетов для перелетов из региона Ближнего Востока в США, Канаду и Европу.

Брокерская компания Vimana Private сообщает, что цена частных перелетов в Европу начинается сейчас с 80 000 долларов, пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian.

Тысячи пассажиров до сих пор заблокированы

Из охваченного войной Ближнего Востока пока осталось мало способов уехать. Спрос на частные самолеты вырос до сверхвысокого уровня, что привело к резкому повышению цен. Воздушное пространство над странами региона или закрыто, или открыто лишь частично. Десятки тысяч туристов оказались заблокированными.

Большинству людей в регионе приходится ждать изменения бронирования или наличия места в специально организованном спасательном рейсе. В то же время рынок чартерных перелетов на бизнес-джетах переживает значительный рост. Поскольку все регулярные рейсы из Маската в Омане и из Эр-Рияда в Саудовской Аравии полностью забронированы до конца текущей недели, многие люди обращаются к частной авиации.

Полет от 85 тысяч евро

Спрос на аренду бизнес-джетов остается сверхвысоким, и некоторые компании устанавливают цены, значительно превышающие обычный уровень. Компания Jetvip из Маската предлагает перелет из Омана в Стамбул на самолете с шестью-восемью местами за 85 000 евро, и это примерно втрое больше, чем до начала конфликта. Перелет в Европу теперь стоит около 90 000 евро.

Саудовская Аравия, кроме Омана, также показала себя как другой вариант для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов. Частные охранные компании наняли целые парки внедорожников, чтобы перевозить людей из Дубая в Эр-Рияд примерно за десять часов. Из Эр-Рияда сейчас также можно вылететь чартерными бизнес-джетами за большие деньги.

