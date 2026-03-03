Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Рейси з Дубая активніше відновлюють — перелік авіакомпаній

Рейси з Дубая активніше відновлюють — перелік авіакомпаній

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 20:28
Частини авіакомпаній обмежено відновили рейси з Дубая — перелік
Попри війну деякі авікомпанії частково відновили рейси. Фото: Emirates, Al Jazeera. Колаж: Новини.LIVE

Дубайська авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення. Частина інших авіакомпаній також анонсувала зміни в графіках польотів після повного закриття повітряного простору на ОАЕ. 

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на The National Business.

Реклама
Читайте також:

Emirates та інші авіакомпанії частково відновили польоти 

За даними Flightradar, у вівторок п'ять літаків Emirates здійснили рейси з Дубая до Лондона (Британія), Парижа (Франція), Франкфурта (Німеччина) та Манчестера (Британія).

Чотири інші літаки Emirates здійснювали транзитні рейси через Дубай, а один літак летів з Джидди до Дубая.

За даними Генерального управління цивільної авіації ОАЕ, частину рейсів було відновлено з метою "допомогти пасажирам, які застрягли через останні події в регіоні, вилетіти відповідно до розкладу, який авіакомпанії оголосять пасажирам, що зазнали впливу". 

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Представники авіакомпаній попереджують пасажирів, що їм не варто прибувати до аеропортів, якщо вони не отримали відповідного запрошення.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая. Компанія запропонувала пасажирам або перенести рейси на іншу дати, або отримати компенсацію. Незабаром після закриття неба один з іранських дронів влетів у міжнародний аеропорт Дубаю, на місці прильоту були люди, які чекали своїх рейсів. 

Також ми писали, які країни закрили небо через війну на Близькому Сході. За даними Flightradar24, повітряний простір повністю пустий не лише над ОАЕ, а й над Іраном, Іраком, Ізраїлем, Сирією та Кувейтом.

авіарейси війна авіаквитки ОАЕ літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації