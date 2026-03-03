Частини авіакомпаній обмежено відновили рейси з Дубая — перелік

Попри війну деякі авікомпанії частково відновили рейси. Фото: Emirates, Al Jazeera. Колаж: Новини.LIVE

Дубайська авіакомпанія Emirates частково відновила авіаперевезення. Частина інших авіакомпаній також анонсувала зміни в графіках польотів після повного закриття повітряного простору на ОАЕ.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на The National Business.

Emirates та інші авіакомпанії частково відновили польоти

За даними Flightradar, у вівторок п'ять літаків Emirates здійснили рейси з Дубая до Лондона (Британія), Парижа (Франція), Франкфурта (Німеччина) та Манчестера (Британія).

Чотири інші літаки Emirates здійснювали транзитні рейси через Дубай, а один літак летів з Джидди до Дубая.

За даними Генерального управління цивільної авіації ОАЕ, частину рейсів було відновлено з метою "допомогти пасажирам, які застрягли через останні події в регіоні, вилетіти відповідно до розкладу, який авіакомпанії оголосять пасажирам, що зазнали впливу".

Авіакомпанії ОАЕ Etihad Airways, flydubai та Air Arabia також повідомили пасажирам про часткове відновлення польотів після повного закриття повітряного простору над країною.

Представники авіакомпаній попереджують пасажирів, що їм не варто прибувати до аеропортів, якщо вони не отримали відповідного запрошення.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая. Компанія запропонувала пасажирам або перенести рейси на іншу дати, або отримати компенсацію. Незабаром після закриття неба один з іранських дронів влетів у міжнародний аеропорт Дубаю, на місці прильоту були люди, які чекали своїх рейсів.

Також ми писали, які країни закрили небо через війну на Близькому Сході. За даними Flightradar24, повітряний простір повністю пустий не лише над ОАЕ, а й над Іраном, Іраком, Ізраїлем, Сирією та Кувейтом.