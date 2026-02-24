Відео
В УЗ відповіли, чи з'являться в додатку спеціальні відмітки про попутників

В УЗ відповіли, чи з'являться в додатку спеціальні відмітки про попутників

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:36
Пасажири УЗ попросили вказувати характеристики попутників — що відповіли у компанії
Жінка їде у вагоні разом з попутниками. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Українці обожнюють мандрувати потягами Укрзалізниці — це доступно, швидко та комфортно. Проте завжди лотерея, хто стане твоїм попутчиком і інколи він може мати прямий вплив не здоров'я. Зокрема, якщо пасажир мандрує з котиком, а в іншого мандрівника — алергія на шерсть.

Про те, чи планує перевізник запроваджувати спеціальні відмітки про мандрівників в додатку повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Спеціальні позначки для попутників УЗ

До перевізника звернулась користувачка соцмережі та поцікавилась, чи не планують в компанії найближчим часом зробити позначки хто їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина.

"Це б так спрощувало вибір місця в купе і точно зменшувало тривожку під час очікування своїх попутчиків", — пояснила мандрівниця.

В Укрзалізниці відповіли, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Перевізник додав, що така функція буде працювати некоректно, адже пасажири купують квитки не лише на сайті та в додатку УЗ, а й у касах та партнерських сервісах.

Що ще варто знати українцям

В УЗ поставила крапку в актуальній дискусії. В компанії розповіли, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Відповідно до правил, провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда.

У компанії закликали пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник зміг вчасно впоратися зі своїми обов'язками.

Раніше УЗ вперше офіційно відповіла, чому чоловіків іноді пускають у жіночі купе. В компанії повідомили, що в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця. Куди саме пересадити пасажира, вирішує начальник потяга.

Також ми писали, що Укрзалізниця вимушено через атаки росіян обмежила рух потягів. Зокрема, на Сумщині регіональні поїзди тимчасово курсують до/з Конотопа, а на Харківщині для потягу №101/102 Барвінкове — Херсон буде організовано трансфер із Краматорська.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
