В УЗ объяснили — можно ли бесплатно брать горячую воду у проводника

Бесплатный кипяток в вагоне. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE.

В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно. Таким образом, была поставлена точка в вопросе, который интересовал многих пассажиров.

Как, сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Вопрос о горячей воде

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Ответ представителя УЗ был лаконичным. Он подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

