Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Кипяток в поезде для пассажиров — УЗ дала разъяснение

Кипяток в поезде для пассажиров — УЗ дала разъяснение

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 20:58
В УЗ объяснили — можно ли бесплатно брать горячую воду у проводника
Бесплатный кипяток в вагоне. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE.

В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно. Таким образом, была поставлена точка в вопросе, который интересовал многих пассажиров.

Как, сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Вопрос о горячей воде

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Ответ представителя УЗ был лаконичным. Он подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Что еще интересно знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход.

Ранее мы рассказывали, не планируют ли в Укразлизныце в ближайшее время сделать отметки кто едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или люди с животными. Такая возможность в разы бы упрощало выбор места в купе и точно уменьшало тревожность во время ожидания своих попутчиков.

Также мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Укрзализныця правила поезд пассажиры Threads
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации