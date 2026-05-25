Метро "Чоколівська" у Києві: де та коли побудують станцію

Вагони на станції київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Столична влада вкотре переглянула плани щодо розширення мережі київського метро та з'єднання віддалених мікрорайонів з центром. Розробка масштабного проєкту нової гілки метро повністю зупинилася через війну, брак грошей і складні технічні умови. Попри кризу, архітектори продовжують розробляти майбутні схеми будівництва нових транспортних вузлів на правому березі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на якому етапі плани з будівництва жовтої лінії метро і, зокрема, станції "Чоколівська".

Коли чекати появу станції "Чоколівська"

Йдеться про перспективну станцію Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену "Чоколівська". Згідно з Генеральним планом Києва, станцію планують побудувати в районі Солом'янської площі на перетині ключових транспортних магістралей.

Як повідомляв КО "Інститут генерального плану м. Києва", Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену проходитиме від ж/м "Вигурівщина-Троєщина" до Окружної дороги. Її протяжність становитиме 31 км та вона матиме 22 станції.

"На перспективу (етап 40-50 років) передбачається влаштувати останні п’ять станцій метрополітену нової лінії — "Чоколівська", "Аеропорт", Кільцева дорога на правому березі, вул. Кіото на лівому березі", — йдеться в повідомленні.

Для наступних поколінь киян ця станція стане потужним стимулом для розвитку Чоколівки та Солом’янки.

Терміни будівництва постійно зсуваються

Втім, проєкт будівництва жовтої лінії тягнеться вже багато десятиліть. За цей час розпався СРСР, Україна здобула незалежність, змінилися економічні умови, підходи до будівництва і навіть назви станцій.

А в останні роки додалися фактори війни і дефіциту ресурсів. Тому термінів запуску навіть перших станцій жовтої лінії наразі немає, і в найближчі роки вони не проглядаються.

