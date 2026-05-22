Проїзд по 30 гривень: що не так із офіційним обгрунтованням нових тарифів у Києві

Люди підіймаються ескалатором у метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві за останні десять років взагалі не займалися модернізацією рухомого складу громадського транспорту. При цьому саме старі вагони витрачають на третину більше електрики. Столична влада натомість перекладає фінансові проблеми транспортної системи на гаманці містян, плануючи запровадити майже космічні тарифи.

Таку точку зору висловив співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Вʼячеслав Скриль в ефірі "Київського часу".

Скандальне здорожчання проїзду

За словами експерта, замість перекладання фінансового тягаря на плечі киян, транспортним підприємствам варто проаналізувати власну неефективність та сумнівні статті видатків.

"По-перше, розрахунковий тариф включає величезну амортизацію, і як вона рахується, це питання дуже непрозоре. Тут питання не в тому, що її не має бути, вона є, і вона має бути, але як її рахують, офіційні бухгалтерські механізми незрозумілі, і це впливає на кінцеву суму", — зазначив Вʼячеслав Скриль.

Порівняння із європейським досвідом

Організація праці в українській столиці суттєво відстає від західних сусідів, де навантаження розподілено адекватніше.

"На одного працівника в європейських містах припадає вдвічі більше пасажирів, ніж у нас. Зокрема, у Варшаві чи Відні цей показник тримається на рівні 80–95 тисяч людей за рік, коли у Києві цифри ледве дотягують до 40–45 тисяч", — підкреслив експерт.

Енергетична криза та ігнорування енергоефективності

Старі потяги продовжують спалювати дефіцитний ресурс через відсутність капітальних оновлень систем енергоспоживання. Через це витрати на обслуговування лише зростають, хоча технології дозволяють суттєво економити.

"Протягом останніх 10 років, у метрополітені не модернізовано жодного потягу, а Київпастранс не модернізував жодного трамваю. Зараз електроенергія дорога і в принципі дефіцитна, але ні метрополітен, ні Київпастранс не пішли цим шляхом, щоб модернізувати транспорт і, відповідно, витрати на електроенергію", — підкреслив Вʼячеслав Скриль.

Цього року ситуація з рухомим складом не зміниться, бо фінансування на ці потреби фактично відсутнє. Останнє оновлення було ще у 2023 році, коли Варшавський метрополітен безкоштовно передав столиці 60 вагонів.

Як писали раніше Новини.LIVE, в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. За таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.