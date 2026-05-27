Схема метро Києва у травні 2026 року: станції та лінії підземки

Дата публікації: 27 травня 2026 07:32
Метро в Києві у травні 2026 року: схема станцій та лінії
Пассажири чекають на свій потяг в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Одним з найпопулярніших транспортних артерій Києва залишається метрополітен. Підземка без вихідних та свят доставляє пасажирів у справах. Крім того, у стінах метро можна захиститися під час масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про станції київської підземки у травні 2026 року.

Станції та лінії метро в Києві

Столична підземка простягається на 70 кілометрів та нараховує 52 станцій. Її роботу забезпечує 3 депо та 122 ескалатори та десятки працівників.

Першою у Києві була збудована у 1960 році Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході.

Червона лінія охоплює станції:

  • Академмістечко;
  • Житомирська;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейська;
  • Шулявська;
  • Політехнічний інститут; 
  • Вокзальна;
  • Університет;
  • Театральна;
  • Хрещатик;
  • Арсенальна;
  • Дніпро;
  • Гідропарк;
  • Лівобережна;
  • Дарниця;
  • Чернігівська;
  • Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська. Вона нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

  • Героїв Дніпра;
  • Мінська;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченка;
  • Контрактова площа;
  • Поштова площа;
  • Майдан Незалежності;
  • Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
  • Олімпійська;
  • Палац "Україна";
  • Либідська;
  • Деміївська;
  • Голосіївська;
  • Васильківська;
  • Виставковий центр;
  • Іподром;
  • Теремки. 

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона пролягає через історичний центр та включає 15 станцій:

  • Сирець;
  • Дорогожичі;
  • Лук'янівська;
  • Золоті Ворота;
  • Палац спорту;
  • Кловська;
  • Звіринецька;
  • Видубичі;
  • Славутич;
  • Осокорки;
  • Позняки;
  • Харківська;
  • Вирлиця;
  • Бориспільська;
  • Червоний Хутір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, що в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. За таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
