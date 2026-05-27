Метро в Києві у травні 2026 року: схема станцій та лінії

Схема метро Києва у травні 2026 року: станції та лінії підземки
Одним з найпопулярніших транспортних артерій Києва залишається метрополітен. Підземка без вихідних та свят доставляє пасажирів у справах. Крім того, у стінах метро можна захиститися під час масованих ударів Росії.
Станції та лінії метро в Києві
Станції та лінії метро в Києві
Столична підземка простягається на 70 кілометрів та нараховує 52 станцій. Її роботу забезпечує 3 депо та 122 ескалатори та десятки працівників.
Першою у Києві була збудована у 1960 році Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході.
Червона лінія охоплює станції:
- Академмістечко;
- Житомирська;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейська;
- Шулявська;
- Політехнічний інститут;
- Вокзальна;
- Університет;
- Театральна;
- Хрещатик;
- Арсенальна;
- Дніпро;
- Гідропарк;
- Лівобережна;
- Дарниця;
- Чернігівська;
- Лісова.
Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська. Вона нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:
- Героїв Дніпра;
- Мінська;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченка;
- Контрактова площа;
- Поштова площа;
- Майдан Незалежності;
- Площа Українських Героїв (Льва Толстого);
- Олімпійська;
- Палац "Україна";
- Либідська;
- Деміївська;
- Голосіївська;
- Васильківська;
- Виставковий центр;
- Іподром;
- Теремки.
Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона пролягає через історичний центр та включає 15 станцій:
- Сирець;
- Дорогожичі;
- Лук'янівська;
- Золоті Ворота;
- Палац спорту;
- Кловська;
- Звіринецька;
- Видубичі;
- Славутич;
- Осокорки;
- Позняки;
- Харківська;
- Вирлиця;
- Бориспільська;
- Червоний Хутір.
