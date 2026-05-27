Метро в Києві у травні 2026 року: схема станцій та лінії

Пассажири чекають на свій потяг в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Одним з найпопулярніших транспортних артерій Києва залишається метрополітен. Підземка без вихідних та свят доставляє пасажирів у справах. Крім того, у стінах метро можна захиститися під час масованих ударів Росії.

Новини.LIVE розкажуть про станції київської підземки у травні 2026 року.

Станції та лінії метро в Києві

Столична підземка простягається на 70 кілометрів та нараховує 52 станцій. Її роботу забезпечує 3 депо та 122 ескалатори та десятки працівників.

Першою у Києві була збудована у 1960 році Святошинсько-Броварська (червона, лінія М1), яка налічує 18 станцій із кінцевою зупинкою "Академмістечко" на заході та "Лісова" на сході.

Червона лінія охоплює станції:

Академмістечко;

Житомирська;

Святошин;

Нивки;

Берестейська;

Шулявська;

Політехнічний інститут;

Вокзальна;

Університет;

Театральна;

Хрещатик;

Арсенальна;

Дніпро;

Гідропарк;

Лівобережна;

Дарниця;

Чернігівська;

Лісова.

Синьою лінією метро в Києві є Оболонсько-Теремківська. Вона нараховує 18 станцій та з'єднує південну та північну частини міста:

Героїв Дніпра;

Мінська;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченка;

Контрактова площа;

Поштова площа;

Майдан Незалежності;

Площа Українських Героїв (Льва Толстого);

Олімпійська;

Палац "Україна";

Либідська;

Деміївська;

Голосіївська;

Васильківська;

Виставковий центр;

Іподром;

Теремки.

Зеленою лінією метро в Києві є Сирецько-Печерська. Вона пролягає через історичний центр та включає 15 станцій:

Сирець;

Дорогожичі;

Лук'янівська;

Золоті Ворота;

Палац спорту;

Кловська;

Звіринецька;

Видубичі;

Славутич;

Осокорки;

Позняки;

Харківська;

Вирлиця;

Бориспільська;

Червоний Хутір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.