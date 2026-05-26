Проїзд в метро: де найдорожчі та найдоступніші поїздки для українців

Вхід до однієї зі станцій метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

На відміну від частини європейських міст, в Україні метрополітен збудований у трьох найбільших містах — Києві, Дніпрі та Харкові. На тлі здорожчання пального поїздки в підземці є одними з найдоступніших. Зокрема, за вхід в метро українцям доведеться сплатити в середньому 8-10 гривень.

Новини.LIVE розкажуть, де українцям найдорожче обійдеться проїзд у метро у травні 2026 року.

Ціни на проїзд в метро Харкова

Найвигідніше українцям їздити харківською підземкою. 24 травня 2022 року за рішення Харківського міського голови Ігоря Терехова проїзд у метрополітені, як і у іншому громадському транспорті є безкоштовним.

До початку війни проїзд у харківській підземці коштував так само, як і у Києві — 8 гривень.

Ціни на проїзд в метро Києва

Попри попередження столичної влади про здорожчання тарифів на проїзд, у травні 2026 року вартість однієї поїздки складає 8 гривень.

Читайте також:

Проїзд можна оплатити, поповнивши транспортну карту, чи придбавши поїздки у застосунку "Київ Цифровий". Баланс можна поповнити через платіжні термінали Іpay та EasyPay. Для економії можна придбати більше поїздок. Зокрема, якщо придбати одразу 50 поїздок — кожна обійдеться вам у 6,50 гривень.

Ціни на проїзд в метро Дніпра

Найдорожче за все українцям у травні 2026 року обійдеться поїздка в дніпровському метро. За одну поїздку без пільг дніпрянам та гостям міста доведеться віддати 10 гривень. Пасажири можуть придбати в касі у вестибюлі станцій жетон, а також сплатити поїздку за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Щоб заощадити, пасажири можуть придбати комбіновані місячні проїзні квитки, якими можна користуватись не лише у метро, а й у трамваях та тролейбусах. Їх повна вартість складає 900 гривень, для студентів — 450 гривень.

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові знайшли креативний спосіб підняти настрій та ментальний стан пасажирів. Зокрема, на одній із популярних станцій лунатиме музика. Зараз вирішуються технічні та організаційні аспекти ініціативи.