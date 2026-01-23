Метро в Харкові — які містичні історії приховують його стіни

Тунель у метро. Фото: Freepik

Харківський метрополітен будувався ще за радянських часів та має надійну систему захисту навіть від ядерного удару. Проте його стіни також ховають в собі містичні історії, зокрема, на одній зі станції пасажири нібито бачили привида.

Новини.LIVE розкажуть про загадкову історію у харківській підземці.

Реклама

Читайте також:

Привид у харківському метро

Однією з містичних станцій в Харкові є "Майдан Конституції", розташована в самому центрі міста, на червоній, Холодногірсько-Заводській лінії.

Жителі міста вважають цю станцію таємничою через незвичні явища, які тут час від часу відбуваються.

Зокрема, близько 20 років тому працівникам метро пізно ввечері повідомили, що на рейки впав чоловік та зник у тунелі. Рух потягів було зупинено, всі станції та тунелі ретельно оглянули — проте нікого так і не знайшли, пише РБК–Україна.

Проте на відео з камер спостереження правоохоронці помітили туманну субстанцію, яка буда схожа на людину.

Окрім того, містики вважають, що сфотографувавшись на станції "Майдан Конституції" можна побачити свою ауру. Проводити такий експеримент варто з обережністю — несанкціоновані фото в метро під суворою забороною.

Раніше ми розповідали, про те, чим унікальне "метро" в Кривому Розі. Його перші чотири станції було відкрито у 1986 році.

Також писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.