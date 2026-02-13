Які найнебезпечніші місця в метро для пасажирів

Харківський метрополітен. Фото: t.me/kh_metro

Метро вважається одним із найбезпечніших видів транспорту у світі. Але навіть там трапляються інциденти, про які пасажири часто замислюються лише постфактум.

Найбільші ризики пов’язані з платформами та дверима вагонів. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Lawyers.

Де найчастіше трапляються інциденти в метро

Найуразливіше місце в будь-якому метрополітені світу — край платформи. При поспіху, натовпі чи спробі вскочити у вагон в останню секунду, людина може втратити рівновагу. Особливо ризиковано це в години пік, коли пасажири буквально притискають один одного до краю.

Ще одна зона ризику — двері вагона. Вони обладнані датчиками, які мають реагувати на перешкоди, але техніка не завжди спрацьовує ідеально. Якщо двері зачиняються, затиснувши одяг, сумку чи руку, людина може отримати травму або навіть бути протягнутою кілька метрів уздовж платформи.

Зазори та нерівні поверхні

Між вагоном і платформою часто є проміжок. У більшості випадків він безпечний, але для людей похилого віку, пасажирів із валізами або дитячими візками це може стати пасткою. Якщо уявити слизьку плитку чи нерівності, то ризик падіння ще зростає.

Освітлення та технічний стан станцій теж мають значення. Погано освітлені ділянки або пошкоджене покриття можуть спричинити травми навіть без контакту з поїздом.

Що ще варто враховувати в метро

Іноді поїзд починає рух різко, тому якщо людина ще не встигла міцно стати на ноги або тримається однією рукою, можна легко впасти.

Найпоширеніші наслідки таких випадків — переломи, травми голови, забої, пошкодження спини. У важких ситуаціях можливі серйозніші ушкодження.

І все ж за статистикою метрополітен вважається одним із найбезпечніших видів сучасного громадського транспорту.

Раніше ми повідомляли про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Також ми писали, що Київський метрополітен планує збільшити кількість місць для людей, які ховаються на станціях під час повітряних тривог. Для цього закуплять 4 460 розкладних стільців.