Метро в Києві — які станції можуть захистити від ядерного вибуху

Метро в Киэвы може захистити выд ядерного вибуху. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У світі дедалі більше загострюється небезпека і сценарій того, що нам доведеться ховатися від ядерної атаки тепер не здається чимось нереальним. Під час будівництва метрополітену у радянські часи підземелля розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

Про те, які станції метро в Києві найімовірніше врятують під час ядерного удару розкаже Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

Реклама

Читайте також:

"Арсенальна"

Станція "Арсенальна" досі залишається найглибшою у Європі — вона розташована на глибині 105,5 метрів. Її будували ще в 1960-х роках, враховуючи те, що поруч розташований урядовий квартал.

Ця станція захована під 70-метровим шаром гранітного масиву. За попередніми розрахунками, завдяки такому природному захисту "Арсенальна" може витримати ядерний вибух потужністю до 40 кілотонн. Це приблизна потужність бомби, яку скинула на японську Хіросіму у 1945 році.

Окрім того, у випадку ядерного зараження станцію можна ізолювати величезними масивними металевими дверима, які здатні витримати сильний тиск.

"Шулявська"

Вона є другою за глибиною станцією метро в столиці. "Шулявська" розташована на глибині 90 метрів. Вона також будувалася в роки Холодної війни — станція захищена товстими залізобетонними конструкціями, в підземці також пролягають довгі тунелі.

У разі сильного ядерного вибуху товща ґрунту може поглинути частину енергії. Крім того, станція має герметичні конструкції, завдяки яким людей можна захистити від радіоактивного повітря.

"Вокзальна"

Станція розташована на глибині 42 метри, і хоча в порівнянні з "Арсенальною" та "Шулявською" це невеликий показник, вона також може врятувати сотні життів.

Радянські інженери зводили на "Вокзальній" міцні залізобетонні конструкції, які також здатні витримати хвилю ядерного вибуху.

"Тут встановлені герметичні перегородки та технічні системи, які у разі потреби дозволяють ізолювати підземний простір", — йдеться в статті.

Окрім того, "Вокзальна" здатна захистити велику кількість людей, які прибули до столиці з інших міст.

Раніше ми розповідали, при будівництві якої станції метро в Києві були вимушені зносити та розпилювати навпіл будинки. Вважалося, що споруди, розташовані на лінії, не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.

Зокрема, так "розпилили" на дві частини будинок на Верхньому Валу. Ту частину, яка заважала прокладанню метро просто знесли.

Також писали, куди насправді веде додаткова гілка на столичної станції метро "Арсенальна". Спостережливі пасажири помітили, що якщо рухатись у напрямку станції "Дніпро" є відгалудження, яке підсвічене тунельними ліхтарями. Дехто припускає, що це відгалудження і є таємним метрополітеном у столиці.

Крім того, через близьке розташування із заводом "Арсенал", ширяться легенди, що в метро є секретні бункери, які пролягають до підземелля заводу.