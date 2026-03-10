Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ядерна загроза — які станції метро в Києві можуть врятувати життя

Ядерна загроза — які станції метро в Києві можуть врятувати життя

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 07:32
Метро в Києві — які станції можуть захистити від ядерного вибуху
Метро в Киэвы може захистити выд ядерного вибуху. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У світі дедалі більше загострюється небезпека і сценарій того, що нам доведеться ховатися від ядерної атаки тепер не здається чимось нереальним. Під час будівництва метрополітену у радянські часи підземелля розглядали не лише як транспортні вузли, а й як укриття у випадку війни та ядерної загрози.

Про те, які станції метро в Києві найімовірніше врятують під час ядерного удару розкаже Новини.LIVE з посиланням на "Фокус".

Реклама
Читайте також:

"Арсенальна"

Станція "Арсенальна" досі залишається найглибшою у Європі — вона розташована на глибині 105,5 метрів. Її будували ще в 1960-х роках, враховуючи те, що поруч розташований урядовий квартал. 

Ця станція захована під 70-метровим шаром гранітного масиву. За попередніми розрахунками, завдяки такому природному захисту "Арсенальна" може витримати ядерний вибух потужністю до 40 кілотонн. Це приблизна потужність бомби, яку скинула на японську Хіросіму у 1945 році. 

Окрім того, у випадку ядерного зараження станцію можна ізолювати величезними масивними металевими дверима, які здатні витримати сильний тиск.

"Шулявська"

Вона є другою за глибиною станцією метро в столиці. "Шулявська" розташована на глибині 90 метрів. Вона також будувалася в роки Холодної війни — станція захищена товстими залізобетонними конструкціями, в підземці також пролягають довгі тунелі.

У разі сильного ядерного вибуху товща ґрунту може поглинути частину енергії. Крім того, станція має герметичні конструкції, завдяки яким людей можна захистити від радіоактивного повітря.

"Вокзальна"

Станція розташована на глибині 42 метри, і хоча в порівнянні з "Арсенальною" та "Шулявською" це невеликий показник, вона також може врятувати сотні життів.

Радянські інженери зводили на "Вокзальній" міцні залізобетонні конструкції, які також здатні витримати хвилю ядерного вибуху. 

"Тут встановлені герметичні перегородки та технічні системи, які у разі потреби дозволяють ізолювати підземний простір", — йдеться в статті.

Окрім того, "Вокзальна" здатна захистити велику кількість людей, які прибули до столиці з інших міст.

Раніше ми розповідали, при будівництві якої станції метро в Києві були вимушені зносити та розпилювати навпіл будинки. Вважалося, що споруди, розташовані на лінії, не несуть жодної історичної цінності. Тому під час прокладання метро було знесено або цілі будинки, або їх половини.

Зокрема, так "розпилили" на дві частини будинок на Верхньому Валу. Ту частину, яка заважала прокладанню метро просто знесли. 

Також писали, куди насправді веде додаткова гілка на столичної станції метро "Арсенальна".  Спостережливі пасажири помітили, що якщо рухатись у напрямку станції "Дніпро" є відгалудження, яке підсвічене тунельними ліхтарями. Дехто припускає, що це відгалудження і є таємним метрополітеном у столиці.

Крім того, через близьке розташування із заводом "Арсенал", ширяться легенди, що в метро є секретні бункери, які пролягають до підземелля заводу.

Київ метро ядерна небезпека ядерна війна станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації