Перейменовані станції метро в Харкові — перелік та нові назви

Станції метро у Харкові — яких назв позбулися в рамках декомунізації
Однією з візитівок Харкова є метрополітен який є другим за розмірами в Україні після столичного. Після окупації Росією частини українських територій у 2014 році, в Харкові почали прощатися із радянським минулим і рамках декомунізації змінили назви станції метро.
Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Харкові
У останні дні 2015 року було змінено назву однієї з центральних станцій харківського метрополітену. Зупинку "Радянська" стала "Майданом Конституції".
18 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменовано ще 5 станцій метро:
- "Маршала Жукова" — на "Палац спорту";
- "Площу Повстання" — на "Захисників України";
- "Пролетарську" — на "Індустріальну";
- "Радянської армії" — на"Армійську";
- "Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".
12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".
29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:
- "Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";
- "Південний вокзал" — на "Вокзальну".
27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще 3 станції метро:
- "Проспект Гагаріна" — на "Левада";
- "Героїв праці" — на "Салтівська";
- "Завод імені Малишева" — на "Заводська".
