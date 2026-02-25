Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Станції метро у Харкові — яких назв позбулися в рамках декомунізації

Станції метро у Харкові — яких назв позбулися в рамках декомунізації

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 07:32
Перейменовані станції метро в Харкові — перелік та нові назви
Люди прибувають на одну з перейменованих станцій метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE, Харківський метрополітен. Колаж: Новини.LIVE

Однією з візитівок Харкова є метрополітен який є другим за розмірами в Україні після столичного. Після окупації Росією частини українських територій у 2014 році, в Харкові почали прощатися із радянським минулим і рамках декомунізації змінили назви станції метро.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Харкові 

У останні дні 2015 року було змінено назву однієї з центральних станцій харківського метрополітену. Зупинку "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменовано ще 5 станцій метро:

  • "Маршала Жукова" — на "Палац спорту";
  • "Площу Повстання" — на "Захисників України";
  • "Пролетарську" — на "Індустріальну";
  • "Радянської армії" — на"Армійську";
  • "Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:

  • "Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";
  • "Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще 3 станції метро:

  • "Проспект Гагаріна" — на "Левада";
  • "Героїв праці" — на "Салтівська";
  • "Завод імені Малишева" — на "Заводська".

Раніше ми розповідали, скільки заробляють машиністи метрополітену Дніпра. Їх заробітна плата складається з окладу, надбавок та доплат.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи. У літній час вони принесуть найбільшу прохолоду.

Харків метро історія декомунізація перейменування
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації