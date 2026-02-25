Перейменовані станції метро в Харкові — перелік та нові назви

Люди прибувають на одну з перейменованих станцій метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE, Харківський метрополітен. Колаж: Новини.LIVE

Однією з візитівок Харкова є метрополітен який є другим за розмірами в Україні після столичного. Після окупації Росією частини українських територій у 2014 році, в Харкові почали прощатися із радянським минулим і рамках декомунізації змінили назви станції метро.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Харкові

У останні дні 2015 року було змінено назву однієї з центральних станцій харківського метрополітену. Зупинку "Радянська" стала "Майданом Конституції".

18 травня 2016 року в рамках декомунізації перейменовано ще 5 станцій метро:

"Маршала Жукова" — на "Палац спорту";

"Площу Повстання" — на "Захисників України";

"Пролетарську" — на "Індустріальну";

"Радянської армії" — на"Армійську";

"Метробудівників імені Ващенко" — "Метробудівників".

12 серпня 2020 року у Харкові перейменували станцію метрополітену "Московський проспект" у "Турбоатом".

29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:

"Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";

"Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові перейменували ще 3 станції метро:

"Проспект Гагаріна" — на "Левада";

"Героїв праці" — на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" — на "Заводська".

