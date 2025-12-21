Відео
Пасажири Ryanair можуть збідніти на 3500 гривень — що відомо

Пасажири Ryanair можуть збідніти на 3500 гривень — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 18:12
Ryanair штрафує Ryanair через перевищення розмірів багажу — як уникнути переплат
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Однією з найдешевших європейських авіакомпаній є Ryanair. Проте цінник на квиток лоукостера може злетіти до небес вже після прибуття в аеропорт. Справа в тому, що компанія запровадила космічні штрафи за порушення правил.

Про це пише Daily Mail.

Через що може постраждати гаманець в аеропорту

Пасажирка Ryanair поскаржилася, що авіакомпанія стягнула з неї 54 євро за те, що вона взяла в літак невелику пляшку води.

За правилами Ryanair, всі пасажири можуть безкоштовно взяти з собою в літак один невеликий предмет ручної поклажі. Невелика сумка "повинна поміститися під сидінням перед вами" і відповідати встановленим розмірам (40 x 30 x 20 см). 

Мандрівники, яким потрібно взяти із собою більше речей, можуть придбати квиток "Пріоритет", який дає право взяти з собою додаткову ручну поклажу. Ця валіза чи сумка має важити до 10 кг і поміщатися в верхній шафці літака. Проте послугу потрібно купувати під час бронювання квитків, адже їх кількість багажу в літаку має свої обмеження.

Реєстрація багажу вже під час посадки на рейс обійдеться в рази дорожче і залежить від дня вильоту та напрямку.

"Пасажири, які принесуть свою 10-кілограмову валізу до виходу на посадку, можуть зареєструвати її, сплативши збір у розмірі від 54 євро до 70 євро", — йдеться в правилах компанії.

Раніше ми розповідали, що Ryanair додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. Компанія оприлюднила рекордний літній розклад на 2026 рік

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси літак подорож штраф Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
