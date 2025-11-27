Ryanair додав нові рейси з Братислави — напрямки

Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Reuters

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси зі столиці Словаччини Братислави. Лоукостер додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. Багато туристів зможуть долетіти до улюблених курортів за вигідними цінами.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Ryanair розширяє базу в Братиславі

Комапнія оприлюднила рекордний літній розклад на 2026 рік. Ryanair інвестувала 300 млн доларів в свою базу у Братиславі й розширила її трьома літаками (один з них — новий). В компанії очікують зростання пасажиропотоку на 70% до 2 млн пасажирів на рік.

Рекордний розклад Ryanair на літо 2026 року в Братиславі передбачатиме 33 маршрути, включаючи 10 нових рейсів до:

Аліканте (Іспанія);

Афін (Греція);

Барселони (Іспанія);

Варшави (Польща);

Ламеції (Італія);

Малаги (Іспанія);

Неаполя (Італія);

Палермо (Італія);

Пізи (Італія);

Тирани (Албанія).

Словаччина приєдналася до списку країн ЄС, які знижують податки/збори для стимулювання зростання трафіку. Ryanair збільшив в країні трафік, туризм та надав додаткові робочі місця.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.