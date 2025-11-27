Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ryanair запускає 10 маршрутів з популярного міста Європи

Ryanair запускає 10 маршрутів з популярного міста Європи

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 08:22
Оновлено: 08:21
Ryanair додав нові рейси з Братислави — напрямки
Літак авіакомпанії Ryanair. Фото: Reuters
Ключові моменти Ryanair розширяє базу в Братиславі

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси зі столиці Словаччини Братислави. Лоукостер додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. Багато туристів зможуть долетіти до улюблених курортів за вигідними цінами.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Реклама
Читайте також:

Ryanair розширяє базу в Братиславі

Комапнія оприлюднила рекордний літній розклад на 2026 рік. Ryanair інвестувала 300 млн доларів в свою базу у Братиславі й розширила її трьома літаками (один з них — новий). В компанії очікують зростання пасажиропотоку на 70% до 2 млн пасажирів на рік.

Рекордний розклад Ryanair на літо 2026 року в Братиславі передбачатиме 33 маршрути, включаючи 10 нових рейсів до:

  • Аліканте (Іспанія);
  • Афін (Греція);
  • Барселони (Іспанія);
  • Варшави (Польща);
  • Ламеції (Італія);
  • Малаги (Іспанія);
  • Неаполя (Італія);
  • Палермо (Італія);
  • Пізи (Італія);
  • Тирани (Албанія).

Словаччина приєдналася до списку країн ЄС, які знижують податки/збори для стимулювання зростання трафіку. Ryanair збільшив в країні трафік, туризм та надав додаткові робочі місця.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

авіарейси подорож транспорт туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації