Весняні рейси у тренді — Google назвав найпопулярніші міста

Весняні канікули у авіатуристів Західної півкулі — це окремий туристичний сезон зі своїми фаворитами. Після зимових свят і до літнього піку мандрівники активно планують короткі перельоти, тому Google Flights підбив підсумки, куди цього року шукають квитки найчастіше.

Йдеться про напрямки з найбільшим річним зростанням пошукових запитів на рейси в період з 1 березня по 30 квітня. Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Simple Flying.

Гавайський ефект

Найбільший стрибок у пошуку показало місто Хіло на Великому острові Гаваїв. Для весняних канікул це класичний набір — океан, вічне літо і екзотика. Прямих рейсів із материкової частини США до аеропорту Хіло (ITO) немає — летіти доведеться через Гонолулу або Кахулуї. Але це не зупиняє туристів.

У Google зазначають, що мандрівників приваблює фестиваль Merrie Monarch і можливість побачити активність вулкана Кілауеа.

Хто ще в топі

Друге місце посів Ешвілл у Північній Кароліні — невелике місто з атмосферою арт-кварталів і крафтових пивоварень. Аеропорт AVL приймає рейси кількох великих американських перевізників, тож дістатися туди нескладно.

Флорида також традиційно в лідерах весни. У першій п’ятірці — Сарасота і Панама-Сіті, між ними — Лонг-Біч у Каліфорнії, куди активно літає Southwest, а також є рейси Delta і Hawaiian. Все це — пляжні напрямки.

Західне узбережжя Флориди взагалі стало окремим трендом у США цього року. У десятці — Пунта-Горда, Форт-Майєрс і Тампа.

Пунта-Горда фактично працює як база для Allegiant, тоді як Форт-Майєрс і Тампа мають ширшу маршрутну сітку.

Корисна порада для українських авіатуристів

Між тим, для українців, що полюбляють подорожувати літаками, чи не найголовнішим хабом став аеропорт Кишинева. Від Одеси до нього можна дістатися за три години на автомобілі.

У зв'язку з цим українцям необхідно враховувати, що в Кишиневі запустили нову систему контролю. Вона призначена для пасажирів без багажу з електронною реєстрацією, а одна з пасажирок показала принцип роботи системи.

У терміналі встановили турнікети з електронною ідентифікацією. Вони прискорюють прохід до зони вильоту. При цьому більшість пасажирів губляться біля турнікетів, хоча система працює максимально просто.

"Більшість з вас губиться, коли підходить до турнікету. Насправді все просто: прикладіть свій посадковий талон, відскануйте — і двері автоматично відкриються", — пояснила пасажирка у своєму пості.

Після сканування посадкового талона пасажир одразу потрапляє до виходу на посадку, минаючи черги на стійках.

У керівництві аеропорту пояснюють, що система створена насамперед для тих, хто зареєструвався онлайн і летить лише з ручною поклажею.

