Японія вводить заборону на павербанки — що треба знати пасажирам

Ще одна країна хоче заборонити використання павербанків на борту літака. В Японії вирішили піти на такий крок через високий ризик їх займання та спричинення пожежі на борту.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на NHK.

Нові обмеження в аеропортах Японії

Міністерство транспорту Японії повідомило внутрішні авіакомпанії про те, що нові правила набудуть чинності в квітні.

Заборона поширюється на використання на борту літака портативних батарей для заряджання електронних пристроїв, а також на заряджання портативних батарей за допомогою розеток в салоні.

Згідно з повідомленням, кожному пасажиру все ще буде дозволено брати з собою на борт літака до двох зовнішніх акумуляторів.

Представник Бюро цивільної авіації Японії повідомив, що обсяг обмежень все ще обговорюється і що остаточна політика, ймовірно, буде оголошена приблизно в кінці березня.

Пасажирам вже заборонено перевозити в зареєстрованому та ручному багажі батареї потужністю 160 Вт·год і вище.

Інциденти з павербанками траплялися по всьому світу

У жовтні минулого року рейс Air China з Ханчжоу до Інчхона був змушений здійснити аварійну посадку в Шанхаї після того, як у багажному відсіку над головою пасажирів спалахнув павербанк.

Того ж місяця портативна батарея почала диміти на борту рейсу ANA з Нахи до Токіо — вогонь погасили, і рейс продовжив свій шлях до пункту призначення.

