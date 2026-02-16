Відео
Головна Транспорт Найстаріший авіаперевізник Європи — що відомо про KLM

Найстаріший авіаперевізник Європи — що відомо про KLM

Дата публікації: 16 лютого 2026 09:05
Що відомо про авіакомпанію KLM зі столітньою історією
Літак авіакомпанії KLM. Фото: KLM

KLM — це авіакомпанія, яку запустили у 1919 році, на початку авіаційної ери. До 2004 року вона була державною авіакомпанією Нідерландів, а потім перейшла у власність Air France. 

Сайт Новини.LIVE з посиланням на сайт KLM, пояснить, хто насправді володіє компанією і чому вона числиться за двома власниками водночас. 

Читайте також:

KLM — і голандська, і французька

Формально KLM Royal Dutch Airlines залишається авіакомпанією Нідерландів, але юридично належить міжнародному холдингу Air France–KLM.  

При цьому KLM зберігає власний бренд, голландську прописку та менеджмент: штаб-квартира розташована в Амстелвіні, а головний хаб — в амстердамському аеропорту Схіпхол. Операційне керівництво здійснює окрема команда на чолі з CEO Мар’ян Рінтел. Групою Air France–KLM на рівні холдингу керує генеральний директор Бен Сміт.

Хто юридично володіє KLM 

З 2004 року KLM входить до складу авіаційної групи Air France–KLM, створеної через злиття французької Air France та нідерландської KLM.

Акції Air France–KLM розподілені між кількома великими групами акціонерів, наприклад французька держава володіє найбільшим пакетом, але свою частку має й уряд Нідерландів.

Крім того, серед стратегічних інвесторів є авіакомпанії Delta Air Lines та China Eastern Airlines, ще одна частка акцій належить персоналу авіакомпанії, а решта — ще багатьом інституційним та приватним інвесторам. Усі ці акціонери формально "володіють" і KLM, оскільки вона входить до периметру групи.

Яку роль відіграють Франція та Нідерланди

Через участь у капіталі Air France–KLM французький та нідерландський уряди мають посилену вагу у рішеннях групи — від інвестицій до призначення топменеджменту.

Водночас на щоденну роботу самої KLM впливають не урядові структури, а рада директорів і правління KLM. 

Компанія вважається найстарішою авіакомпанією не тільки Європи, але й світу, що досі працює під первинною назвою.

Раніше ми писали, що Wizz Air відкрив понад 8000 нових маршрутів — як це стало можливо. Лоукостер Wizz Air у партнерстві з платформою Dohop анонсував нову послугу Wizz Link. Вона дає можливість за доплату об’єднувати окремі рейси авіакомпанії в одне бронювання з базовим захистом пересадки.

Також ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Перевізник анонсував рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який вже став своєрідним хабом для українців.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
