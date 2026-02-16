Що відомо про авіакомпанію KLM зі столітньою історією

Літак авіакомпанії KLM. Фото: KLM

KLM — це авіакомпанія, яку запустили у 1919 році, на початку авіаційної ери. До 2004 року вона була державною авіакомпанією Нідерландів, а потім перейшла у власність Air France.

KLM — і голандська, і французька

Формально KLM Royal Dutch Airlines залишається авіакомпанією Нідерландів, але юридично належить міжнародному холдингу Air France–KLM.

При цьому KLM зберігає власний бренд, голландську прописку та менеджмент: штаб-квартира розташована в Амстелвіні, а головний хаб — в амстердамському аеропорту Схіпхол. Операційне керівництво здійснює окрема команда на чолі з CEO Мар’ян Рінтел. Групою Air France–KLM на рівні холдингу керує генеральний директор Бен Сміт.

Хто юридично володіє KLM

З 2004 року KLM входить до складу авіаційної групи Air France–KLM, створеної через злиття французької Air France та нідерландської KLM.

Акції Air France–KLM розподілені між кількома великими групами акціонерів, наприклад французька держава володіє найбільшим пакетом, але свою частку має й уряд Нідерландів.

Крім того, серед стратегічних інвесторів є авіакомпанії Delta Air Lines та China Eastern Airlines, ще одна частка акцій належить персоналу авіакомпанії, а решта — ще багатьом інституційним та приватним інвесторам. Усі ці акціонери формально "володіють" і KLM, оскільки вона входить до периметру групи.

Яку роль відіграють Франція та Нідерланди

Через участь у капіталі Air France–KLM французький та нідерландський уряди мають посилену вагу у рішеннях групи — від інвестицій до призначення топменеджменту.

Водночас на щоденну роботу самої KLM впливають не урядові структури, а рада директорів і правління KLM.

Компанія вважається найстарішою авіакомпанією не тільки Європи, але й світу, що досі працює під первинною назвою.

