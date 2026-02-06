Метро Харкова — яку гілку машиністи вважають найулюбленішою

Станція Харківського метрополітену. Фото: Харківський метрополітен/Telegram

Машиніст харківського метрополітену розповів, на якій лінії більше всього подобається працювати робітникам метро. Також він розказав про улюблену станцію та заміни машиністів на маршруті.

Як, повідомляє Новини.LIVE, відповідний допис був опублікований в соцмережі Threads.

Питання до машиніста

У соцмережі Threads користувачка поцікавилася, чи мають машиністи улюблену лінію, чи працюють вони постійно на одній гілці, яка станція є улюбленою, і як відбувається початок зміни: через депо чи безпосередньо на станції.

Машиніст відповів коротко і по суті. За його словами, улюбленою для робітників Харківського метрополітену є Червона гілка, а найулюбленішою станцією він назвав "Холодну Гору".

Яка гілка метро Харкова найулюбленіша серед машиністів. Фото: скріншот Threads

Що стосується початку зміни, то, як пояснив машиніст, депо наразі не використовується, оскільки воно зруйноване російськими обстрілами. Через це заміни машиністів відбуваються безпосередньо на станціях — саме це пасажири іноді й бачать на лініях.

Що відомо про Червону гілку Харківського метро

Червона гілка (Холодногірсько-Заводська лінія) є найстарішою та найбільш завантаженою лінією Харківського метрополітену, що була відкрита у 1975 році.

Її називають основною транспортною артерією міста, так як вона проходить через залізнічний вокзал, центр та промислові райони. Наразі це е єдина гілка Харківського метрополітену, яка з'єднує два кінця міста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро роташований єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Дізнайтесь також, які станції метро не впізнають ті, хто давно був у Києві та Харкові.