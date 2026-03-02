Знижка на європейські рейси "Автолюкс" — напрямки із дуже дешевими квитками

Вигідні ціни на рейси до Європи від "Автолюкс". Фото: facebook.com/autolux, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Український перевізник "Автолюкс" анонсував нову акцію на поїздки автобусом. Вигідна пропозиція діє на більшість європейських рейсів. Завдяки знижкам можна доступно провести весняну відпустку.

Весняна акція "Автолюкс"

Перевізник зробив свої автобусні рейси ще доступнішими. Так, ціни на квитки до Європи стартують від 672 гривень.

Скористатися такою можливістю можна до 15 березня 2026 року включно. Акція поширюється на рейси туди/назад з відправкою із 21 березня по 1 квітня.

В компанії попередили пасажирів, що акційні квитки не підлягають обміну та поверненню, а також пасажири не зможуть змінити дату поїздки.

Перевізник також додав, що акційна пропозиція діє на більшість міжнародних рейсів, проте через сезонний попит та особливості напрямків знижка може бути недоступною на окремих маршрутах.

Доступні акційні напрямки:

Рівне — Гданськ (Польща) від 978 гривень;

Тернопіль — Бидгощ (Польща) від 788 гривень;

Хмельницький — Познань (Польща) від 782 гривень;

Житомир — Прага (Чехія) від 1255 гривень;

Київ — Катовіце (Польща) від 805 гривень;

Умань — Берлін (Німеччина) від 1553 гривень;

Одеса — Прага (Чехія) від 1443 гривень;

Хмельницький — Каунас (Литва) від 888 гривень.

Раніше польський перевізник Neobus оголосив про старт свого традиційного великого розпродажу. Зокрема, квитки на автобус між багатьма містами Польщі можна придбати за символічну ціну — від 1 злотого (близько 12 гривень).

Neobus особливо зручний для українців, оскільки має рейси безпосередньо від кордону (Медика) та з головного логістичного хабу — Перемишля.

Також писали, що польський перевізник PKP Intercity знизив ціни на квитки на багато популярних напрямків. Зокрема, нині потягом Pendolino можна дістатися до деяких міст всього за 29 злотих.

Привабливі ціни також на рейси Pendolino з Варшави до Кракова та зі столиці до Тріміста — середній цінник нині складає 50 і 80 злотих.