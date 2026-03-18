Ціна на проїзд в автобусі з України до Польщі у березні

Перевізник "Автолюкс" везе українців до Польщі.

Польща є однієї з найближчих до України країн Європи. Українці часто обирають для мандрівок саме польські міста — тут багато цікавих локацій та доступні ціни на проживання та на шопінг. З багатьох міст України щодня вирушають десятки автобусів до Польщі.

Новини.LIVE розкажуть про актуальні напрямки та ціни на квитки у березні 2026 року.

Київ — Варшава

Середній час в дорозі між столицями від 14 до 21 години. Зручно, що є багато прямих маршрутів до аеропорту у Варшаві і не потрібно переплачувати за трансфер. Він залежить від ситуації на дорозі та черг при перетині митного кордону.

Квитки стартують від 1949 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 2750 гривень ( її пропонують найбільше перевізників).

Автобусні рейси зупиняються у багатьох містах України (Житомирі, Рівному, Луцьку, Ковелю, Львові та інших) та Польщі (Холмі, Любліні та інших).

Більшість перевізників облаштували автобуси кондиціонером, Wi-Fi та розетками.

Львів — Краків

Дорога між цими містами займає в середньому від 7 до 12 годин. Ціни на квитки стартують від 1440 гривень. Найдорожчий квиток обійдеться мандрівникам у 2150 гривень. В середньому така поїздка обійдеться у 1750 гривень.

Варто також врахувати, що кінцева вартість проїзду може несуттєво відрізнятись на етапі оплати, в зв'язку зі сплатою пасажиром послуг користування інфраструктурою автовокзалу.

Деякі автобусні рейси до Кракова також зупиняються у польських містах Пшемислі та Жешуві.

Львів — Вроцлав

Середній час в дорозі між столицями від 12 до 22 години — все залежить від поточної ситуації на дорозі та черг при перетині митного кордону.

Квитки стартують від 1687 гривень, а найдорожчий обійдеться вам у 2857 гривень. В середньому за квитки доведеться віддати 2350 гривень.

Автобусні рейси до Вроцлава також зупиняються у польських містах Пшемислі, Жешуві, Кракові, Катовіце, Ополє та інших.

Раніше ми розповідали, що в угорський столиці Будапешті розташований міжнародний аеропорт, з якого можна долетіти до улюбленого курорту. Проте для перетину кордону з цією країною необхідно мати певний перелік документів.

Зокрема, українці можуть в'їхати до Угорщини без візи. При перетині українсько-угорського кордону обов’язковим є біометричний паспорт або дійсна шенгенська віза.

Також ми писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

