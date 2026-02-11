Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Бронювання рейсів Like Bus — компанія представила застосунок для пасажирів

Бронювання рейсів Like Bus — компанія представила застосунок для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:15
Like Bus представив мобільний застосунок для пасажирів — які можливості він дає
Автобус Like Bus. Фото: Fotobus

Український перевізник Like Bus запустив мобільний застосунок для бронювання автобусних квитків. Сервіс доступний для Android та iOS. 

У компанії також оголосили про запуск програми лояльності для пасажирів. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Like Bus.

Реклама
Читайте також:

Що пропонує застосунок автобусного перевізника

Ринок перевезень дедалі активніше переходить у цифровий формат. Пасажирам більше не потрібно їхати на автовокзал, щоб придбати квиток — це можна зробити онлайн за кілька хвилин, обрати місце та змінити дату поїздки.

У Like Bus пояснюють, що мобільний формат дозволяє зберігати всі квитки в одному місці та спрощує повторні бронювання.

Додаток Like Bus пропонує:

  • швидке онлайн-бронювання квитків з подальшою оплатою водію;
  • легке повернення квитків;
  • знижку 15% на зворотній квиток;
  • оплату банківськими картками, Google Pay та Apple Pay;
  • доступ до GPS-трекінгу в режимі реального часу;
  • синхронізацію з основною системою бронювання для актуальності рейсів і місць;
  • push-сповіщення про акції та спеціальні пропозиції;
  • бонуси для постійних пасажирів.

Як працює програма лояльності

За кожен квиток, придбаний через застосунок, нараховується 6% бонусів. Ними можна компенсувати до 50% вартості наступної поїздки.

Наприклад, якщо квиток коштує 1500 грн, пасажир отримує 90 грн бонусів. Після трьох таких поїздок накопичується 270 грн, якими можна оплатити половину квитка вартістю 500 грн.

Раніше ми розповідали про правила перетину кордону з ЄС — яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду. Ми докладно розказували, наявність якої суми вимагають прикордонники на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. 

Також дізнайтеся, без яких документів українців не пустять до Угорщини. Крім біометричного закордонного паспоту представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну. 

автобуси застосунок перевезення виїзд за кордон пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації