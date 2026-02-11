Like Bus представив мобільний застосунок для пасажирів — які можливості він дає

Автобус Like Bus. Фото: Fotobus

Український перевізник Like Bus запустив мобільний застосунок для бронювання автобусних квитків. Сервіс доступний для Android та iOS.

У компанії також оголосили про запуск програми лояльності для пасажирів. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Like Bus.

Реклама

Читайте також:

Що пропонує застосунок автобусного перевізника

Ринок перевезень дедалі активніше переходить у цифровий формат. Пасажирам більше не потрібно їхати на автовокзал, щоб придбати квиток — це можна зробити онлайн за кілька хвилин, обрати місце та змінити дату поїздки.

У Like Bus пояснюють, що мобільний формат дозволяє зберігати всі квитки в одному місці та спрощує повторні бронювання.

Додаток Like Bus пропонує:

швидке онлайн-бронювання квитків з подальшою оплатою водію;

легке повернення квитків;

знижку 15% на зворотній квиток;

оплату банківськими картками, Google Pay та Apple Pay;

доступ до GPS-трекінгу в режимі реального часу;

синхронізацію з основною системою бронювання для актуальності рейсів і місць;

push-сповіщення про акції та спеціальні пропозиції;

бонуси для постійних пасажирів.

Як працює програма лояльності

За кожен квиток, придбаний через застосунок, нараховується 6% бонусів. Ними можна компенсувати до 50% вартості наступної поїздки.

Наприклад, якщо квиток коштує 1500 грн, пасажир отримує 90 грн бонусів. Після трьох таких поїздок накопичується 270 грн, якими можна оплатити половину квитка вартістю 500 грн.

Раніше ми розповідали про правила перетину кордону з ЄС — яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду. Ми докладно розказували, наявність якої суми вимагають прикордонники на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Також дізнайтеся, без яких документів українців не пустять до Угорщини. Крім біометричного закордонного паспоту представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзд у країну.