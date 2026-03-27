EASA обновило рекомендацию авиакомпаниям избегать полетов на Ближнем Востоке

EASA обновило рекомендацию избегать полетов над Ближним Востоком

EASA обновило рекомендацию избегать полетов над Ближним Востоком

Дата публикации 27 марта 2026 21:34
Пассажирский самолет Boeing. Фото: Simple Flying

Европейское агентство по авиационной безопасности EASA в пятницу продлило до 10 апреля действие своего предписания для авиакомпаний. Самолетам следует обходить воздушное пространство Ирана, Израиля и нескольких государств вдоль Персидского залива, поскольку там продолжается интенсивная военная деятельность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт EASA.

Новая рекомендация EASA

Предыдущая рекомендация EASA действовала до 27 марта.

"Наличие систем противовоздушной обороны, крылатых и баллистических ракет, способных действовать на всех высотах, и использование воздушных средств, способных действовать на всех высотах, включая возможность перехвата, делает все воздушное пространство, подвергающееся воздействию, уязвимым к рискам распространения, ошибочной идентификации, просчетов и неудач в процедурах перехвата", — говорится в сообщении.

Что еще необходимо знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из ближайших к Украине аэропортов. Компания добавила рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Молдовы: аэропорт этой страны стал уже своеобразным хабом для украинцев.

Путешественники смогут по выгодным ценам улететь в туристические города Италии, Германии, Франции, Италии и Греции.

Также Новини.LIVE писали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились.

Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Александр Шорохов - Редактор

