EASA обновило рекомендацию авиакомпаниям избегать полетов на Ближнем Востоке

Пассажирский самолет Boeing.

Европейское агентство по авиационной безопасности EASA в пятницу продлило до 10 апреля действие своего предписания для авиакомпаний. Самолетам следует обходить воздушное пространство Ирана, Израиля и нескольких государств вдоль Персидского залива, поскольку там продолжается интенсивная военная деятельность.

Новая рекомендация EASA

Предыдущая рекомендация EASA действовала до 27 марта.

"Наличие систем противовоздушной обороны, крылатых и баллистических ракет, способных действовать на всех высотах, и использование воздушных средств, способных действовать на всех высотах, включая возможность перехвата, делает все воздушное пространство, подвергающееся воздействию, уязвимым к рискам распространения, ошибочной идентификации, просчетов и неудач в процедурах перехвата", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE писали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

