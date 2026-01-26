Туреччина штрафує нетерплячих пасажирів — за що можуть покарати

В Туреччині пасажири літаків ризикують отримати чималий штраф
До весни залишилося всього 4 понеділки, і ви, ймовірно, вже мрієте про наступну відпустку. Проте неймовірні емоції може зіпсувати кругленький штраф, який на вас можуть накласти просто у літаку до Туреччини.
Штраф у Туреччині
Коли ваш літак приземляється — ви хочете вийти з нього якомога швидше. Проте через цей поспіх ви можете потрапити в неприємну ситуацію. Зокрема, такі дії в Туреччині караються штрафом.
Після збільшення кількості скарг від пасажирів авіаційна влада Туреччини ввела нове правило. Відповідно до нього, пасажирів, які прямують до виходу з речами до повної зупинки літака, можуть оштрафувати на 3 100 турецьких лір (приблизно 61 євро).
Всі пасажири повинні залишатися пристебнутими й чекати на своїх місцях, поки літак повністю не зупиниться і не згасне знак про необхідність пристібатися ременями безпеки.
