Головна Транспорт В Туреччині пасажири літаків ризикують отримати чималий штраф

В Туреччині пасажири літаків ризикують отримати чималий штраф

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:47
Туреччина штрафує нетерплячих пасажирів — за що можуть покарати
Пасажири в літаку. Фото: Pexels

До весни залишилося всього 4 понеділки, і ви, ймовірно, вже мрієте про наступну відпустку. Проте неймовірні емоції може зіпсувати кругленький штраф, який на вас можуть накласти просто у літаку до Туреччини.

Про це пише Daily Express.

Читайте також:

Штраф у Туреччині

Коли ваш літак приземляється — ви хочете вийти з нього якомога швидше. Проте через цей поспіх ви можете потрапити в неприємну ситуацію. Зокрема, такі дії в Туреччині караються штрафом.

Після збільшення кількості скарг від пасажирів авіаційна влада Туреччини ввела нове правило. Відповідно до нього, пасажирів, які прямують до виходу з речами до повної зупинки літака, можуть оштрафувати на 3 100 турецьких лір (приблизно 61 євро).

Всі пасажири повинні залишатися пристебнутими й чекати на своїх місцях, поки літак повністю не зупиниться і не згасне знак про необхідність пристібатися ременями безпеки.

Туреччина авіарейси штраф літаки туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
