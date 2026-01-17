Відео
Україна
В'їзд до Польщі у 2026 році — кого з українців можуть не впустити

В’їзд до Польщі у 2026 році — кого з українців можуть не впустити

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 21:55
Перетин кордону з Польщею у 2026 році – список необхідних документів
Перевірка документів на кордоні з Польщею. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Щоб уникнути проблем на кордоні, варто заздалегідь ознайомитися з актуальними правила в'їзду до Польщі у 2026 році. Зокрема, необхідно підготувати всі обов'язкові документи для перетину кордону.

Про це йдеться на порталі Migrant info.

Читайте також:

Які документи вимагає Прикордонна служба

Для в'їзду на територію Польщі в рамках безвізового режиму українцям необхідно мати при собі дійсний біометричний закордонний паспорт. Без візи українцям дозволяється перебувати на території Шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду.

Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в країни — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу. Вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

У випадку транзиту через Польщу до іншої країни громадянам необхідно мати при собі дозвіл на в'їзд до іншої країни або дозвіл на проживання в іншій країні.

Окрім того, прикордонники можуть перевірити наявність дійсного туристичного медичного страхування. Воно має бути оформлене на суму не менше 30 000 євро в компанії, які відповідають певним критеріям, вони, перелічені на сайті Міністерства закордонних справ Польщі

Страховий поліс має покривати будь-які витрати, які можуть виникнути під час перебування на території країни — від необхідності повернутися в Україну за медичними показаннями до потреби в невідкладній медичній допомозі та інше.

Раніше ми розповідали, на яких пунктах пропуску на Львівщині менші черги.

Також ми писали, що українці можуть виїхати в Польщу з непогашеною судимістю, однак лише у випадку, якщо до них не застосували обмежувальні заходи в рамках відкритого кримінального провадження.

Польща туристи правила подорож виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
