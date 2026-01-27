European Sleeper додав новий рейс на літо — доступні напрямки та ціни на квитки

Новий потяг з'єднає п'ять країн Європи — деталі
Залізничний оператор European Sleeper оголосив про запуск нового нічного поїзда. Він курсуватиме одразу через 5 європейських країн.
Про це повідомляє VRT.
Новий потяг в Європі
Зазначається, що новий рейс з Парижа до Берліна також зупинятиметься в бельгійському Брюсселі, завдяки чому загальна кількість нічних маршрутів між Брюсселем і Берліном збільшиться до 6 на тиждень. European Sleeper вже здійснює 3 рейси на тиждень з Брюсселя до Берліна, а також з Дрездена та Праги.
Загалом маршрут пролягатиме через 5 країн Європи — Нідерланди, Бельгію, Німеччину, Швейцарію та Італію.
Представники перевізника заявили, що цей маршрут має стати "операційно прибутковим" цього року. Новий потяг курсуватиме з червня. Квитки мають з'явитися в продажу вже у лютому. Ціни стартують від 30 євро.
Окрім того, незабаром European Sleeper також планує запустити новий нічний рейс між Брюсселем і Міланом через Швейцарію.
