Нові двоповерхові потяги-готелі вийдуть на маршрути ЄС навесні

У ЄС запустять поїзди з надзручними умовами — що в них особливого (фото)
Фінська залізниця вводить в експлуатацію нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе. Новий рухомий склад вийде на колії найближчим часом.
За задумом розробників, пасажир має відчувати себе в потязі так само зручно, як у готельному номері, пише Railway Supply.
У Фінляндії запускають поїзд-готель
Новий склад курсуватиме спершу за маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, згодом будуть додані напрямки до Швеції та Норвегії.
Запуск нових вагонів очікується весною 2026 року. Збудувала їх чеська компанія Škoda.
Який вигляд мають нові купе
Кожне купе отримає власний душ із туалетом, три спальні місця та стіл біля вікна. На нижньому ярусі розташовано двоспальне ліжко, над ним — односпальне.
Біля кожного спального місця встановлено регулятор температури й освітлення, а також розетки. Між нижніми ліжками закріплено дзеркало й полицю для журналів. Багаж поставлять під нижні ліжка, окремих багажних відсіків не передбачено.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія запускає лакшері-потяг, квитки на який коштують від 7 тисяч євро.
Також ми розказували, що в Японії розробляють найшвидший у світі поїзд. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.
Читайте Новини.LIVE!