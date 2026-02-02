Нові двоповерхові потяги-готелі вийдуть на маршрути ЄС навесні

Потяг фінської залізниці VR. Фото: Vr.fi

Фінська залізниця вводить в експлуатацію нові двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе. Новий рухомий склад вийде на колії найближчим часом.

За задумом розробників, пасажир має відчувати себе в потязі так само зручно, як у готельному номері, пише Railway Supply.

Реклама

Читайте також:

У Фінляндії запускають поїзд-готель

Новий склад курсуватиме спершу за маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, згодом будуть додані напрямки до Швеції та Норвегії.

Запуск нових вагонів очікується весною 2026 року. Збудувала їх чеська компанія Škoda.

Новий поїзд Фінляндії. Фото: Railway.supply

Який вигляд мають нові купе

Кожне купе отримає власний душ із туалетом, три спальні місця та стіл біля вікна. На нижньому ярусі розташовано двоспальне ліжко, над ним — односпальне.

Купе в новому потязі Фінляндії. Фото: Railway.supply

Біля кожного спального місця встановлено регулятор температури й освітлення, а також розетки. Між нижніми ліжками закріплено дзеркало й полицю для журналів. Багаж поставлять під нижні ліжка, окремих багажних відсіків не передбачено.

Купе в новому потязі Фінляндії. Фото: Railway.supply

Нагадаємо, раніше ми писали, що Саудівська Аравія запускає лакшері-потяг, квитки на який коштують від 7 тисяч євро.

Також ми розказували, що в Японії розробляють найшвидший у світі поїзд. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.