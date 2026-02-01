Саудівська Аравія запускає через пустелю потяг з люксами — який вигляд матиме (фото)

Потяг "Мрія пустелі". Фото: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

У Саудівській Аравії запускають новий розкішний поїзд під назвою "Мрія пустелі". Пасажири зможуть насолоджуватися неймовірними краєвидами у комфортних умовах.

Новий потяг у Саудівській Аравії

Запуск поїзда заплановано на кінець 2026 року. Він зможе перевозити 66 пасажирів та долатиме відстань 1300 кілометрів.

Поїзд складатиметься з 14 вагонів із 33 люксами, двох вагонів-ресторанів і традиційного салону в арабському стилі.

У вагонах-ресторанах пасажири зможуть скуштувати страви місцевих і міжнародних шеф-кухарів. Один з ресторанів буде спеціалізуватися на саудівських стравах, а інший — на італійських технологіях приготування.

Харчування, розважальна програма та екскурсії входять у вартість подорожі.

Салон вагонів облаштований в італійсько-арабському стилі з використанням різьбленого дерева, тканих текстильних виробів та кольорової гами, натхненної пустелею.

Потяг з жовтня по травень курсуватиме п'ятьма маршрутами, два з яких будуть сезонними.

Кожна подорож обіцяє унікальні враження. Зокрема, під час маршруту "Ночі Рамадану" пасажири зможуть помилуватися зоряним небом у Кассімі.

На деяких маршрутах також передбачено проживання поза поїздом. Ціни на квитки вражають — від 30 000 саудівських ріалів (приблизно 7 000 євро) за купе на ніч.

