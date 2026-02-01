Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Квитки по 7000 євро — Саудівська Аравія запускає лакшері потяг (фото)

Квитки по 7000 євро — Саудівська Аравія запускає лакшері потяг (фото)

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 21:55
Саудівська Аравія запускає через пустелю потяг з люксами — який вигляд матиме (фото)
Потяг "Мрія пустелі". Фото: Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

У Саудівській Аравії запускають новий розкішний поїзд під назвою "Мрія пустелі". Пасажири зможуть насолоджуватися неймовірними краєвидами у комфортних умовах.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Новий потяг у Саудівській Аравії

Запуск поїзда заплановано на кінець 2026 року. Він зможе перевозити 66 пасажирів та долатиме відстань 1300 кілометрів.

Поїзд складатиметься з 14 вагонів із 33 люксами, двох вагонів-ресторанів і традиційного салону в арабському стилі.

У вагонах-ресторанах пасажири зможуть скуштувати страви місцевих і міжнародних шеф-кухарів. Один з ресторанів буде спеціалізуватися на саудівських стравах, а інший — на італійських технологіях приготування.

Харчування, розважальна програма та екскурсії входять у вартість подорожі.

Салон вагонів облаштований в італійсько-арабському стилі з використанням різьбленого дерева, тканих текстильних виробів та кольорової гами, натхненної пустелею.

Потяг з жовтня по травень курсуватиме п'ятьма маршрутами, два з яких будуть сезонними.

Кожна подорож обіцяє унікальні враження. Зокрема, під час маршруту "Ночі Рамадану" пасажири зможуть помилуватися зоряним небом у Кассімі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На деяких маршрутах також передбачено проживання поза поїздом. Ціни на квитки вражають — від 30 000 саудівських ріалів (приблизно 7 000 євро) за купе на ніч.

Раніше ми розповідали, що European Sleeper влітку запустить новий потяг, який курсуватиме одразу через 5 країн Європи.

Також писали, що компанія Central Japan Railway Company (JR Central) зараз розробляє найшвидший у світі поїзд серії L0. Очікується, що він зможе розвивати швидкість до 603,5 км/год.

подорож Саудівська Аравія поїзди ресторани туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації