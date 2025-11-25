Відео
Ryanair та Wizz Air — яку сумку можна брати на борт без доплат

Ryanair та Wizz Air — яку сумку можна брати на борт без доплат

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 23:06
Оновлено: 19:51
Ручна поклажа Ryanair та Wizz Air в 2025 році — дозволені розміри
Мандрівниця чекає на свій авіарейс. Фото: pexels.com
Ключові моменти Ручна поклажа Wizz Air Ручна поклажа Ryanair

В Європі є багато авіакомпаній, які пропонують доступні квитки на літак. Втім, більшість лоукостерів здебільшого заробляють на встановленні суворих правил перевезення ручної поклажі. Часто представники авіакомпаній в аеропорту стягують з пасажирів додаткову плату за перевищення розмірів рюкзака чи валізи.

Редакція Новини.LIVE розкаже, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

Ручна поклажа Wizz Air

Клієнтам Wizz Air дозволяється брати з собою ручну поклажу, яку можна розмістити під сидінням. Її максимальний розмір може становити 40 x 30 x 20 см, а вага — до 10 кг. Проте мандрівникам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більш як 5 см до розміру сумки.

Пасажирі також можуть взяти безплатно на борт літака верхній одяг та ковдру, книжку, їжу для немовлят та милиці за необхідності.

Ручна поклажа Ryanair

Компанія дозволяє взяти з собою в літак одну невелику сумку розмірами 40 x 30 x 20 см, яка повинна поміщатися під переднім сидінням. Ryanair також не забороняє новоспеченим батька безплатно перевозити сумку для немовлят вагою до 5 кг і розмірами 45 x 35 x 20 см.

За додаткову плату ви можете взяти з собою ще дві сумки: невелику сумку розміром до 40 x 30 x 20 см, а також сумку розмірами 55x40x20 см вагою до 10 кг, яка повинна поміститися  в багажному відсіку літака.

авіарейси подорож Wizz Air туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
