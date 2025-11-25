З яких міст Польщі літає Ryanair — напрямки

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Через закрите небо українці вимушені літати на курорти з аеропортів Польщі. Зокрема, в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві розташовані великі бази популярного ірландського лоукостера Ryanair. Компанія пропонує вигідні ціни на квитки на різні напрямки — від Греції до Італії.

Краків

Тут знаходиться одна з провідних баз Ryanair не лише у Польщі, а й у Центральній та Східній Європі. Нещодавно авіакомпанія відкрила тут великий авіаційний навчальний центр вартістю 130 мільйонів євро. З Кракова за вигідними цінами можна дістатися до міст Італії, Іспанії, Греції, Німеччини та інших.

Вроцлав

Саме в цьому місті Ryanair відкрив у 2012 році першу базу в Польщі. У Вроцлаві розташована єдина база технічного обслуговування літаків Ryanair у Польщі, яку нещодавно розширили другим ангаром. З цього аеропорту також доступні рейси до Італії, Іспанії, Британії, Кіпру, Болгарії та інших.

Варшава Модлін (WMI)

Цей польський аеропорт уклав довгострокову угоду з Ryanair про збільшення кількості пасажирів утричі до 2030 року. План передбачає значні інвестиції Ryanair для збільшення парку літаків і запуск нових маршрутів, а також розширення інфраструктури аеропорту. Звідси літаки доставляють до міст Норвегії, Мальти, Іспанії, Греції та інших.