Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Найбільші бази Ryanair — куди можна полетіти з Польщі

Найбільші бази Ryanair — куди можна полетіти з Польщі

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:07
Оновлено: 19:08
З яких міст Польщі літає Ryanair — напрямки
Літак Ryanair. Фото: pexels.com
Ключові моменти Краків Вроцлав Варшава Модлін (WMI)

Через закрите небо українці вимушені літати на курорти з аеропортів Польщі. Зокрема, в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві розташовані великі бази популярного ірландського лоукостера Ryanair. Компанія пропонує вигідні ціни на квитки на різні напрямки — від Греції до Італії.

Новини.LIVE детальніше розкажуть про доступні напрямки з Польщі.

Реклама
Читайте також:

Краків

Тут знаходиться одна з провідних баз Ryanair не лише у Польщі, а й у Центральній та Східній Європі. Нещодавно авіакомпанія відкрила тут великий авіаційний навчальний центр вартістю 130 мільйонів євро. З Кракова за вигідними цінами можна дістатися до міст Італії, Іспанії, Греції, Німеччини та інших.

Вроцлав

Саме в цьому місті Ryanair відкрив у 2012 році першу базу в Польщі. У Вроцлаві розташована єдина база технічного обслуговування літаків Ryanair у Польщі, яку нещодавно розширили другим ангаром. З цього аеропорту також доступні рейси до Італії, Іспанії, Британії, Кіпру, Болгарії та інших.

Варшава Модлін (WMI)

Цей польський аеропорт уклав довгострокову угоду з Ryanair про збільшення кількості пасажирів утричі до 2030 року. План передбачає значні інвестиції Ryanair для збільшення парку літаків і запуск нових маршрутів, а також розширення інфраструктури аеропорту. Звідси літаки доставляють до міст Норвегії, Мальти, Іспанії, Греції та інших.

Польща авіарейси аеропорти подорож транспорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації