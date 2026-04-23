Посадка на поїзд не з початкової станції: роз’яснення Укрзалізниці

Пасажирський поїзд на вокзалі.

Пасажирка у соцмережі звернулася із практичним запитанням щодо поїздки потягом Укрзалізниці із дитиною. Йшлося про нестандартну ситуацію з квитками та посадкою не на початковій станції. Відповідь перевізника виявилася важливою для багатьох.

Питання про ситуацію з квитками

Жінка пояснила, що не змогла знайти квитки зі Львова до Києва у потрібний день. Водночас у системі були доступні місця на рейс із Яремче до Києва, який проходить через Львів і має там зупинку.

Вона засумнівалася, чи дозволено сісти у Львові, якщо квиток придбаний від іншої станції.

Питання про подорож потягом УЗ. Фото: Threads

На її звернення відреагував представник Укрзалізниці. Він зазначив, що пасажир може сісти на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Місця при цьому залишаються закріпленими, і провідник не має підстав відмовити в посадці.

Раніше в Укрзалізниці відповили на питання пасажирів про можливість брати кип'яток у провідників безкоштовно.

Одна з пасажирок поцікавилась, чи можна в потязі брати гарячу воду у провідника безкоштовно, додавши, що їй завжди було соромно це питати.

Представник УЗ підтвердив, що пасажири можуть безкоштовно брати гарячу воду. У коментарях до цього допису користувачі соцмереж також ділилися своїм досвідом, розповівши, що вони теж часто користуються цією послугою в дорозі.

Раніше Новини.LIVE писали, що іноді рідні та друзі не можуть зустріти пасажирів на вокзалі із потягу. Тому в такому випадку завжди допоможе вокзальний помічник Укрзалізниці. Робітник УЗ зможе допомогти із валізами та сумками.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Укрзалізниця відповіла на питання, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль. Виявилось, що провідник не може забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у пасажира.