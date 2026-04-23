Посадка на поезд не с начальной станции: разъяснение Укрзализныци

Пустят ли в поезд с билетом из другого города: что говорят в Укрзализныце
Пассажирка в соцсети обратилась с практическим вопросом о поездке поездом Укрзализныци с ребенком. Речь шла о нестандартной ситуации с билетами и посадкой не на начальной станции. Ответ перевозчика оказался важным для многих.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.
Вопрос о ситуации с билетами
Женщина объяснила, что не смогла найти билеты из Львова в Киев в нужный день. В то же время в системе были доступны места на рейс из Яремче в Киев, который проходит через Львов и имеет там остановку.
Она усомнилась, разрешено ли сесть во Львове, если билет приобретен от другой станции.
На ее обращение отреагировал представитель Укрзализныци. Он отметил, что пассажир может сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Места при этом остаются закрепленными, и проводник не имеет оснований отказать в посадке.
