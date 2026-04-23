Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пустят ли в поезд с билетом из другого города: что говорят в Укрзализныце

Пустят ли в поезд с билетом из другого города: что говорят в Укрзализныце

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 11:54
Посадка на поезд не с начальной станции: разъяснение Укрзализныци
Пассажирский поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Пассажирка в соцсети обратилась с практическим вопросом о поездке поездом Укрзализныци с ребенком. Речь шла о нестандартной ситуации с билетами и посадкой не на начальной станции. Ответ перевозчика оказался важным для многих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Вопрос о ситуации с билетами

Женщина объяснила, что не смогла найти билеты из Львова в Киев в нужный день. В то же время в системе были доступны места на рейс из Яремче в Киев, который проходит через Львов и имеет там остановку.

Она усомнилась, разрешено ли сесть во Львове, если билет приобретен от другой станции.

Чи пустять у поїзд з квитком з іншого міста: що кажуть в Укрзалізниці - фото 1
Вопрос о путешествии поездом УЗ. Фото: Threads

На ее обращение отреагировал представитель Укрзализныци. Он отметил, что пассажир может сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Места при этом остаются закрепленными, и проводник не имеет оснований отказать в посадке.

Читайте также:

Что еще интересно знать путешествующим

Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду. В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также делились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда родные и друзья не могут встретить пассажиров на вокзале из поезда. Поэтому в таком случае всегда поможет вокзальный помощник Укрзализныци. Работник УЗ сможет помочь с чемоданами и сумками.

Также Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця ответила на вопрос, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. Оказалось, что проводник не может забирать белье с занятого места или требовать этого у пассажира.

Укрзализныця поезда пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации