Посадка на поезд не с начальной станции: разъяснение Укрзализныци

Пассажирский поезд на вокзале.

Пассажирка в соцсети обратилась с практическим вопросом о поездке поездом Укрзализныци с ребенком. Речь шла о нестандартной ситуации с билетами и посадкой не на начальной станции. Ответ перевозчика оказался важным для многих.

Вопрос о ситуации с билетами

Женщина объяснила, что не смогла найти билеты из Львова в Киев в нужный день. В то же время в системе были доступны места на рейс из Яремче в Киев, который проходит через Львов и имеет там остановку.

Она усомнилась, разрешено ли сесть во Львове, если билет приобретен от другой станции.

На ее обращение отреагировал представитель Укрзализныци. Он отметил, что пассажир может сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Места при этом остаются закрепленными, и проводник не имеет оснований отказать в посадке.

Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду. В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также делились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда родные и друзья не могут встретить пассажиров на вокзале из поезда. Поэтому в таком случае всегда поможет вокзальный помощник Укрзализныци. Работник УЗ сможет помочь с чемоданами и сумками.

Также Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця ответила на вопрос, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель. Оказалось, что проводник не может забирать белье с занятого места или требовать этого у пассажира.