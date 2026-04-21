Подорож з УЗ: за які порушення передбачені штрафи та їх розмір

Пасажирський потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Під час поїздки потягами Укрзалізниці пасажирам варто мати із не лише посадковий квиток, а й дотримуватись правил та обмежень. За їх порушення може настати адмінстративна відповідальність і доведеться сплатити кругленький штраф.

Перелік штрафів закріплений у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, передає Новини.LIVE.

За що можуть оштрафувати у потягах

Відповідно до статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за безквитковий проїзд пасажиру доведеться сплатити штраф, у десятикратному розмірі від вартості проїзду. Зокрема, за квиток 250 гривень пасажира оштрафують на 2500 гривень. Тому краще купувати квиток будь-яким зручним способом — онлайн через додаток чи сайт, або в касах залізниці.

Низка інших порушень в потязі, за які доведеться заплатити штраф:

кидання сміття з вікна або перехід колії в недозволеному місці — штраф 34–170 грн;

куріння у вагонах, тамбурах або на платформах — штраф 85–340 грн;

порушення пожежної безпеки — 850 грн для пасажирів і до 10 200 грн для працівників;

перевищення ваги ручної поклажі — штраф 17 грн;

підробка або продаж фальшивих квитків — штраф 510–850 грн.

Залізничні перевезення регламентовані законом, тож за порушення пасажирів може бути притягнуто до відповідальності. Щоб уникнути неприємностей та зайвих витрат — краще заздалегідь ознайомитись із обов'язковими правилами у потягах та не порушувати їх.

