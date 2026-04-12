RegioJet залишає Польщу і скасовує всі проданні рейси

Пасажирський потяг RegioJet. Фото: RegioJet

Приватна залізнична компанія RegioJet з Чехії припиняє роботу в Польщі. Керівництво RegioJet пояснює цей крок труднощами під час ведення діяльності в цій країні. Компанія прямо вказує на перешкоди з боку польської сторони, але не виключає повернення в майбутньому.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення RegioJet.

Чому RegioJet згортaє роботу

В офіційній заяві вказано, що структура PKP Intercity разом з організацією PKP SA володіє приміщеннями залізничних станцій. Польська сторона не дозволила проводити чеську рекламну кампанію і заборонила відкривати пункти продажу квитків.

Також було припинено виконання договору про придбання технічних об'єктів у Варшаві після перемоги на торгах. Через такі обставини персонал обслуговував рухомий склад просто неба. А для проведення складних робіт поїзди направляли на територію Чехії.

Зірвані рейси і останні дати

У останні місяці перевізник не зміг виконати 23 поїздки, хоча ці сполучення були у графіку.

Читайте також:

"Повідомляємо, що RegioJet завершить свою діяльність на польському внутрішньому ринку. Ми готові повернутися, коли ринок справді стане відкритим та забезпечить чесні та прозорі умови для всіх перевізників. Поточна ситуація, включаючи блокування інфраструктури, обмеження продажу та агресивну цінову політику, загрожує економічній стабільності групи RegioJet", — повідомляє перевізник.

На маршруті між Краковом та Гдинею через Варшаву останній рейс відбудеться 3 травня. В напрямку з Познані до Варшави транспорт курсуватиме до цієї ж дати.

Пасажирам, що придбали квитки на рейси, які не відбудуться, розішлють повідомлення про неможливість поїздки та повернуть гроші.

Що ще варто знати українцям

