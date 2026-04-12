RegioJet покидает Польшу и отменяет все проданные рейсы

Пассажирский поезд RegioJet. Фото: RegioJet

Частная железнодорожная компания RegioJet из Чехии прекращает работу в Польше. Руководство RegioJet объясняет этот шаг трудностями при ведении деятельности в этой стране. Компания прямо указывает на препятствия со стороны польской стороны, но не исключает возвращения в будущем.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение RegioJet.

Почему RegioJet сворачивает работу

В официальном заявлении указано, что структура PKP Intercity вместе с организацией PKP SA владеет помещениями железнодорожных станций. Польская сторона не позволила проводить чешскую рекламную кампанию и запретила открывать пункты продажи билетов.

Также было приостановлено выполнение договора о приобретении технических объектов в Варшаве после победы на торгах. Из-за таких обстоятельств персонал обслуживал подвижной состав под открытым небом. А для проведения сложных работ поезда направляли на территорию Чехии.

Сорванные рейсы и последние даты

В последние месяцы перевозчик не смог выполнить 23 поездки, хотя эти сообщения были в графике.

"Сообщаем, что RegioJet завершит свою деятельность на польском внутреннем рынке. Мы готовы вернуться, когда рынок действительно станет открытым и обеспечит честные и прозрачные условия для всех перевозчиков. Текущая ситуация, включая блокирование инфраструктуры, ограничения продаж и агрессивную ценовую политику, угрожает экономической стабильности группы RegioJet", — сообщает перевозчик.

На маршруте между Краковом и Гдыней через Варшаву последний рейс состоится 3 мая. В направлении из Познани в Варшаву транспорт будет курсировать до этой же даты.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы, которые не состоятся, разошлют сообщение о невозможности поездки и вернут деньги.

Что еще стоит знать украинцам

