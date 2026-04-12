Главная Транспорт Чешский перевозчик RegioJet уходит из Польши: детали конфликта

Дата публикации 12 апреля 2026 15:00
RegioJet покидает Польшу и отменяет все проданные рейсы
Пассажирский поезд RegioJet. Фото: RegioJet

Частная железнодорожная компания RegioJet из Чехии прекращает работу в Польше. Руководство RegioJet объясняет этот шаг трудностями при ведении деятельности в этой стране. Компания прямо указывает на препятствия со стороны польской стороны, но не исключает возвращения в будущем.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение RegioJet.

Почему RegioJet сворачивает работу

В официальном заявлении указано, что структура PKP Intercity вместе с организацией PKP SA владеет помещениями железнодорожных станций. Польская сторона не позволила проводить чешскую рекламную кампанию и запретила открывать пункты продажи билетов.

Также было приостановлено выполнение договора о приобретении технических объектов в Варшаве после победы на торгах. Из-за таких обстоятельств персонал обслуживал подвижной состав под открытым небом. А для проведения сложных работ поезда направляли на территорию Чехии.

Сорванные рейсы и последние даты

В последние месяцы перевозчик не смог выполнить 23 поездки, хотя эти сообщения были в графике.

"Сообщаем, что RegioJet завершит свою деятельность на польском внутреннем рынке. Мы готовы вернуться, когда рынок действительно станет открытым и обеспечит честные и прозрачные условия для всех перевозчиков. Текущая ситуация, включая блокирование инфраструктуры, ограничения продаж и агрессивную ценовую политику, угрожает экономической стабильности группы RegioJet", — сообщает перевозчик.

На маршруте между Краковом и Гдыней через Варшаву последний рейс состоится 3 мая. В направлении из Познани в Варшаву транспорт будет курсировать до этой же даты.

Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы, которые не состоятся, разошлют сообщение о невозможности поездки и вернут деньги.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Румынии будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну, от Черного моря до границы с Венгрией.

Еще Новини.LIVE писали, что в Молдове начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Британии начали испытания квантовой навигационной системы для поездов на активной железнодорожной магистрали. Система определяет расположение поездов без привлечения спутников, опираясь на сверхточные сенсоры. В мире это первый случай, когда квантовую навигацию проверяют на полноценной железнодорожной линии.

Польша Чехия железная дорога
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
