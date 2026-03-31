Евакуація пасажирів: в УЗ пояснили, в яких випадках зупиняють потяг

Евакуація пасажирів: в УЗ пояснили, в яких випадках зупиняють потяг

Дата публікації: 31 березня 2026 17:26
Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник уточнив, у яких саме випадках приймається рішення про зупинку потягів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Евакуація пасажирів УЗ

Пасажири скаржаться на вимушену евакуацію у непростих умовах — часто доводиться вночі мерзнути серед поля, особливо важко дітям.

Один з користувачів з сарказмом запитав, чи зупинятимуть потяги у тривогу посеред поля, якщо в ньому будуть сидіти лідери країн Заходу.

В Укрзалізниці пояснили, що евакуація всіх без винятку пасажирів відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги в регіоні.

Перевізник підкреслив, що потяги зупиняють лише у випадках, коли моніторингова група фіксує реальну загрозу безпосередньо в зоні руху конкретного поїзда, зокрема у разі наближення ракет чи дронів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що вже влітку 2026 року пасажири зможуть дістатись до Болгарії прямим потягом. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, що нині активно ведуться роботи щодо запуску пасажирського залізничного сполучення Україна – Болгарія через Румунію. Крім того, на кордоні з Болгарією можуть впровадити електронні черги.

Також на Новини.LIVE писали, що Укрзалізниця надала пасажирам рекомендації щодо евакуації з потягів. Відсутність паніки та виважені дії врятують вам життя. Звертайте увагу, чи рухаються зустрічні потяги та прихопіть із собою ковдру — може бути холодно вночі.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
