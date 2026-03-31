Евакуація пасажирів: в УЗ пояснили, в яких випадках зупиняють потяг

Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру в Україні. Через небезпеку Укрзалізниця вимушена слідкувати за ситуацією та евакуйовувати пасажирів буквально серед поля. Перевізник уточнив, у яких саме випадках приймається рішення про зупинку потягів.

Пасажири скаржаться на вимушену евакуацію у непростих умовах — часто доводиться вночі мерзнути серед поля, особливо важко дітям.

Один з користувачів з сарказмом запитав, чи зупинятимуть потяги у тривогу посеред поля, якщо в ньому будуть сидіти лідери країн Заходу.

В Укрзалізниці пояснили, що евакуація всіх без винятку пасажирів відбувається не через сам факт оголошення повітряної тривоги в регіоні.

Перевізник підкреслив, що потяги зупиняють лише у випадках, коли моніторингова група фіксує реальну загрозу безпосередньо в зоні руху конкретного поїзда, зокрема у разі наближення ракет чи дронів.

