Червоний хутір у Києві — як змінювалася найвіддаленіша станція метро

Станція метро "Червоний хутір" на зеленій лінії Києва запрацювала у 2008 році. Спочатку люди називали її "станція-привид", бо поїзди приїжджали рідко, а пасажирів було мало. Але за 18 років ситуація кардинально змінилася — район активно забудовують, тому людей побільшало.

Складна доля станції

Станція "Червоний хутір" завершує зелену лінію київського метрополітену й розташована на поверхні. Відкриття відбулося 28 травня 2008 року. Зовні вона нагадує зупинку приміської електрички, а не звичайну підземну станцію.

Спочатку її навіть не включали до проєкту розбудови метро — а у 2007 року тодішній міський голова Леонід Черновецький намагався зупинити будівництво станції. Він вважав, що воно має бути призупинено через можливий низький пасажиропотік, бо станція розташована на околиці міста, а "звірі на метро не їздять".

Але мешканці дачних масивів на лівому березі та працівники Дарницького вагоноремонтного заводу вимагали зручного з’єднання з центром міста. Їх почули і після численних звернень громадян влада прийняла рішення добудувати станцію.

Чому "Червоний хутір" вважають незвичайною станцією

У перші роки після відкриття сюди прибували поїзди нечасто, а пасажиропотік був найменшим в Києві. Саме тому вона здобула неофіційну назву "станція-привид".

Станція розташована в лісовій зоні. Вона є єдиною в Київському метрополітені, що має таке положення. Поруч розміщене електродепо "Харківське" та кінцеві зупинки автобусних маршрутів.

Тепер, через 18 років, з розвитком прилеглого району пасажиропотік набагато зріс, і наразі станція слугує важливим транспортним вузлом для мешканців сусідніх територій.

