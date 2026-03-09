Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Червоний хутір — унікальна станція метро, яку хотіли скасувати

Червоний хутір — унікальна станція метро, яку хотіли скасувати

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 07:32
Червоний хутір у Києві — як змінювалася найвіддаленіша станція метро
Станція метро "Червоний хутір". Фото: Київське метро, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Станція метро "Червоний хутір" на зеленій лінії Києва запрацювала у 2008 році. Спочатку люди називали її "станція-привид", бо поїзди приїжджали рідко, а пасажирів було мало. Але за 18 років ситуація кардинально змінилася — район активно забудовують, тому людей побільшало.

Чим унікальна ця станція, розкаже Новини.LIVE з посиланням на ТиКиїв.

Реклама
Читайте також:

Складна доля станції

Станція "Червоний хутір" завершує зелену лінію київського метрополітену й розташована на поверхні. Відкриття відбулося 28 травня 2008 року. Зовні вона нагадує зупинку приміської електрички, а не звичайну підземну станцію.

Спочатку її навіть не включали до проєкту розбудови метро — а у 2007 року тодішній міський голова Леонід Черновецький намагався зупинити будівництво станції. Він вважав, що воно має бути призупинено через можливий низький пасажиропотік, бо станція розташована на околиці міста, а "звірі на метро не їздять". 

Але мешканці дачних масивів на лівому березі та працівники Дарницького вагоноремонтного заводу вимагали зручного з’єднання з центром міста. Їх почули і після численних звернень громадян влада прийняла рішення добудувати станцію.

Чому "Червоний хутір" вважають незвичайною станцією

У перші роки після відкриття сюди прибували поїзди нечасто, а пасажиропотік був найменшим в Києві. Саме тому вона здобула неофіційну назву "станція-привид".

Станція розташована в лісовій зоні. Вона є єдиною в Київському метрополітені, що має таке положення. Поруч розміщене електродепо "Харківське" та кінцеві зупинки автобусних маршрутів.

Тепер, через 18 років, з розвитком прилеглого району пасажиропотік набагато зріс, і наразі станція слугує важливим транспортним вузлом для мешканців сусідніх територій.

Раніше ми повідомляли цікаві факти про єдину станцію метро у Києві, яка має три поверхи та де вона розташована. 

Станція, що розташована на Святошинсько-Броварській лінії, є однією з найзавантаженіших станцій у київському метро. Але не всі знають, чим саме вона унікальна. 

Також ми писали про таємницю станції метро "Позняки" та її секретний перехід, про який навіть не здогадуються кияни.

За білими нішами однієї з галерей захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

Київ метро пасажири метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації