Червоный хутор — чем уникальна самая отдаленная станция метро

Станция метро "Червоный хутор" на зеленой линии Киева заработала в 2008 году. Сначала люди называли ее "станция-призрак", потому что поезда приезжали редко, а пассажиров было мало. Но за 18 лет ситуация кардинально изменилась — район активно застраивают, поэтому людей стало больше.

Сложная судьба станции

Станция "Червоный хутор" завершает зеленую линию киевского метрополитена и расположена на поверхности. Открытие состоялось 28 мая 2008 года. Внешне она напоминает остановку пригородной электрички, а не обычную подземную станцию.

Сначала ее даже не включали в проект развития метро — а в 2007 году тогдашний городской голова Леонид Черновецкий пытался остановить строительство станции. Он считал, что оно должно быть приостановлено из-за возможного низкого пассажиропотока, потому что станция расположена на окраине города, а "звери на метро не ездят".

Но жители дачных массивов на левом берегу и работники Дарницкого вагоноремонтного завода требовали удобного соединения с центром города. Их услышали и после многочисленных обращений граждан власти приняли решение достроить станцию.

Почему "Червоный хутор" считают необычной станцией

В первые годы после открытия сюда прибывали поезда нечасто, а пассажиропоток был наименьшим в Киеве. Именно поэтому она получила неофициальное название "станция-призрак".

Станция расположена в лесной зоне. Она является единственной в Киевском метрополитене, имеющей такое положение. Рядом размещено электродепо "Харьковское" и конечные остановки автобусных маршрутов.

Теперь, спустя 18 лет, с развитием прилегающего района пассажиропоток намного вырос, и сейчас станция служит важным транспортным узлом для жителей соседних территорий.

