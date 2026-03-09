Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Червоный хутор — чем уникальна станция метро, которую чуть не ликвидировали

Червоный хутор — чем уникальна станция метро, которую чуть не ликвидировали

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 07:32
Червоный хутор — чем уникальна самая отдаленная станция метро
Станция метро "Красный хутор". Фото: Киевское метро, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Станция метро "Червоный хутор" на зеленой линии Киева заработала в 2008 году. Сначала люди называли ее "станция-призрак", потому что поезда приезжали редко, а пассажиров было мало. Но за 18 лет ситуация кардинально изменилась — район активно застраивают, поэтому людей стало больше.

Чем уникальна эта станция, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на ТыКиев.

Реклама
Читайте также:

Сложная судьба станции

Станция "Червоный хутор" завершает зеленую линию киевского метрополитена и расположена на поверхности. Открытие состоялось 28 мая 2008 года. Внешне она напоминает остановку пригородной электрички, а не обычную подземную станцию.

Сначала ее даже не включали в проект развития метро — а в 2007 году тогдашний городской голова Леонид Черновецкий пытался остановить строительство станции. Он считал, что оно должно быть приостановлено из-за возможного низкого пассажиропотока, потому что станция расположена на окраине города, а "звери на метро не ездят".

Но жители дачных массивов на левом берегу и работники Дарницкого вагоноремонтного завода требовали удобного соединения с центром города. Их услышали и после многочисленных обращений граждан власти приняли решение достроить станцию.

Почему "Червоный хутор" считают необычной станцией

В первые годы после открытия сюда прибывали поезда нечасто, а пассажиропоток был наименьшим в Киеве. Именно поэтому она получила неофициальное название "станция-призрак".

Станция расположена в лесной зоне. Она является единственной в Киевском метрополитене, имеющей такое положение. Рядом размещено электродепо "Харьковское" и конечные остановки автобусных маршрутов.

Теперь, спустя 18 лет, с развитием прилегающего района пассажиропоток намного вырос, и сейчас станция служит важным транспортным узлом для жителей соседних территорий.

Ранее мы сообщали интересные факты о единственной станции метро в Киеве, которая имеет три этажа и где она расположена.

Станция, расположенная на Святошинско-Броварской линии, является одной из самых загруженных станций в киевском метро. Но не все знают, чем именно она уникальна.

Также мы писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне.

За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

Киев метро пассажиры метрополитен станции метро
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации