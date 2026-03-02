České dráhy (ČD) та PKP Intercity запускають потяг з Польщі до Чехії — маршрут

Польський Pendolino вперше курсуватиме до Чехії — маршрут потягу
Пасажири в Чехії вперше зможуть подорожувати на польському швидкісному поїзді ED250 Pendolino. Перші рейси відправляться вже на початку березня.
Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Railway Pro.
Польський Pendolino розширив карту рейсів
Зазначається, що з 9 березня по 17 червня 2026 року національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін.
Польський Pendolino курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.
Поїзд ED250 курсуватиме за маршрутом Богумін — Острава — Оломоуц — Пардубіце — Прага.
Що відомо про потяги ED250 Pendolino
Потяги оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, сучасною системою інформування пасажирів, облаштовані для для людей з обмеженою мобільністю. У рухомому складі також курсує вагон-бістро, що обслуговується польською компанією WARS.
Потяги здатні розганяти швидкість до 250 км/год.
