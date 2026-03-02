Відео
Україна
Польський Pendolino вперше курсуватиме до Чехії — маршрут потягу

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 14:22
České dráhy (ČD) та PKP Intercity запускають потяг з Польщі до Чехії — маршрут
Польський Pendolino вперше курсуватиме до Чехії. Фото: Pendolino, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири в Чехії вперше зможуть подорожувати на польському швидкісному поїзді ED250 Pendolino. Перші рейси відправляться вже на початку березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Railway Pro.

Читайте також:

Польський Pendolino розширив карту рейсів

Зазначається, що з 9 березня по 17 червня 2026 року національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін.

Польський Pendolino курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.

Поїзд ED250 курсуватиме за маршрутом Богумін — Острава — Оломоуц — Пардубіце — Прага.

Що відомо про потяги ED250 Pendolino

Потяги оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, сучасною системою інформування пасажирів, облаштовані для для людей з обмеженою мобільністю. У рухомому складі також курсує вагон-бістро, що обслуговується польською компанією WARS.

Потяги здатні розганяти швидкість до 250 км/год.

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Також писали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія). Новий маршрут скоротив пасажирам час у дорозі між двома містами приблизно до трьох з половиною годин.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
