З Deutschland-Ticket можна мандрувати не лише Німеччиною: доступні напрямки

Завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною. Справа в тому, що він поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Переваги проїзного Deutschland-Ticket

Проїзним Deutschland-Ticket можна користуватися не лише у громадському транспорті (автобусах, тролейбусах, метро), а й у регіональних потягах RE, RB, S-Bahn.

Його можна використовувати всюди, незалежно від того, яка транспортна компанія, транспортна адміністрація або національний тариф зазначені на самому квитку.

Таким чином, квиток "Deutschland-Ticket", придбаний, наприклад, у Мюнхені, можна також використовувати для поїздок у Франкфурті та його околицях.

Проте ним не можна скористатися у швидкісних німецьких потягах ICE, IC та EC.

Проїзний Deutschland-Ticket дає можливість вигідно мандрувати за межі Німеччини, адже регіональні рейси потягів курсують за кордон у межах тарифної зони.

Його вартість складає всього за 63 євро (приблизно 3200 гривень) на місяць.

Зокрема, без доплат можна доїхати з Німеччини до:

Зальцбургу (Австрія);

Куфштайшну (Австрія);

Базелю (Швейцарія);

Енсхеде (Нідерланди);

Арнем (Нідерланди);

Венло (Нідерланди);

Віссембургу (Франція).

Проте мандрівникам варто врахувати, що проїзний Deutschland-Ticket діє лише на регіональні потяги і поширюється далеко не на усі міжнародні напрямки.

Зокрема, якщо потяг змінює категорію на IC/EC, пасажир має придбати окремий квиток.

Перевірити, чи є потяг регіональним можна у планувальнику DB Navigator, а також на сайті Deutsche Bahn.

