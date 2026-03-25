Видео
Видео

Британия первой в мире испытывает квантовую навигационную систему

Британия первой в мире испытывает квантовую навигационную систему

Дата публикации 25 марта 2026 20:28
Британская железная дорога первой в мире испытывает квантовую навигационную систему
Испытания квантовой навигационной системы в Великобритании. Фото: Networkrailmediacentre, ЦТС. Коллаж: Новини.LIVE

В Британии запустили испытания квантовой навигационной системы для поездов прямо на действующей магистрали. Технология позволяет определять местонахождение состава без спутников, используя сверхточные сенсоры. Это первый тест в мире квантовой навигации на полноценной железнодорожной линии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Networkrail.

Как работает квантовая навигация

Смысл этой системы в том, что она не привязана к GPS, а ориентируется сама, используя квантовую инерционную навигацию. То есть датчики фиксируют даже минимальные движения поезда: смещение вперед, повороты, наклоны.

Сейчас это выглядит как альтернатива классическим системам, а в будущем может их полностью заменить. Особенно это удобно там, где спутниковый сигнал слабый или его вообще нет — глубокие тоннели или плотно застроенные районы.

Где тестируют квантовую систему навигации

Оборудование установили на электропоезд оператора Govia Thameslink Railway. Пробные заезды состоялись в марте 2026 года между Лондоном и Велвин-Гарден-Сити на севере страны.

Система имеет название RQINS. Ее производителями является целый консорциум, главную роль в котором у компании MoniRail. Помогают проекту и ученые: Имперский колледж Лондона, Университет Сассекса, Национальная физическая лаборатория и другие.

Кто финансирует проект

Деньги на проект дают государственные структуры Великобритании. В частности, британское агентство по инновациям Innovate UK и Министерство науки, инноваций и технологий.

В прошлом году система была предварительно испытана на транспортной сети Лондона с участием столичной транспортной администрации и Министерства обороны Великобритании.

Что еще стоит знать украинцам о железной дороге в Европе

Как писали Новини.LIVE ранее, между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Еще Новини.LIVE писали, что Румыния готовится запустить масштабный проект. В ближайшее время в стране будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну — от Черного моря до границы с Венгрией.

Также Новини.LIVE сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Также Новини.LIVE показывали, как будут выглядеть обновленные поезда Talgo железнодорожного перевозчика Leo Express, которые уже в первой половине 2026 года начнут курсировать по Чехии и Словакии.

Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
