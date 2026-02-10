В аеропорту Кракова змінили правила — що дозволили проносити із собою

Аеропорт Краков-Баліце. Фото: Poland-consult.com

У міжнародному аеропорту Краків-Баліце пасажир тепер має право пронести до двох літрів рідини. Сталося це після встановлення сучасних комп’ютерних сканерів безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Що змінилося для пасажирів в аеропорту Кракова

Раніше перед контролем доводилося викидати пляшку з водою або допивати вміст. Тепер це не потрібно, бо у зону огляду дозволяють увійти з водою, косметикою чи шампунем. Головне, щоб загальний об’єм не перевищував два літри на особу.

До того ж, сумку досить покласти на стрічку, а сканер сам бачить, що всередині, тому діставати рідини, креми, гелі чи ноутбук більше не треба.

Чому це стало можливим

Завдяки масовому впровадженню нових пристроїв огляд триває швидше, а черги стають набагато коротшими.

Правило діє для кожного, хто проходить стандартний контроль безпеки в Кракові.

Де ще дозволили брати рідину у ручну поклажу

Нагадаємо, що найбільший аеропорт Європи, лондонський Хітроу, також зняв заборону на рідини у ручній поклажі. Правила запрацювали з січня 2026 року у всіх терміналах.

Раніше дозволяли лише 100 мл, причому такі обмеження діяли ще з 2006 року.

Тепер пасажири менше залежать від магазинів летовища з їхніми високими цінами на воду та напої.

