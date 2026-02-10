Відео
Головна Транспорт Подорож з Кракова стане простішою — нові правила перевірки багажу

Подорож з Кракова стане простішою — нові правила перевірки багажу

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 08:54
В аеропорту Кракова змінили правила — що дозволили проносити із собою
Аеропорт Краков-Баліце. Фото: Poland-consult.com

У міжнародному аеропорту Краків-Баліце пасажир тепер має право пронести до двох літрів рідини. Сталося це після встановлення сучасних комп’ютерних сканерів безпеки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис пасажирки в Instagram

Читайте також:

Що змінилося для пасажирів в аеропорту Кракова

Раніше перед контролем доводилося викидати пляшку з водою або допивати вміст. Тепер це не потрібно, бо у зону огляду дозволяють увійти з водою, косметикою чи шампунем. Головне, щоб загальний об’єм не перевищував два літри на особу. 

До того ж, сумку досить покласти на стрічку, а сканер сам бачить, що всередині, тому діставати рідини, креми, гелі чи ноутбук більше не треба. 

Чому це стало можливим

Завдяки масовому впровадженню нових пристроїв огляд триває швидше, а черги стають набагато коротшими.

Правило діє для кожного, хто проходить стандартний контроль безпеки в Кракові.

Де ще дозволили брати рідину у ручну поклажу

Нагадаємо, що найбільший аеропорт Європи, лондонський Хітроу, також зняв заборону на рідини у ручній поклажі. Правила запрацювали з січня 2026 року у всіх терміналах.

Раніше дозволяли лише 100 мл, причому такі обмеження діяли ще з 2006 року.

Тепер пасажири менше залежать від магазинів летовища з їхніми високими цінами на воду та напої.

Раніше ми писали, що польська залізниця теж готує зміни для пасажирів. PKP PLK вирішили боротися із затримками поїздів, на які часто нарікають пасажири. Компанія оголосила про нову стратегію, яка має зменшити їх кількість та планує карати винуватців великими штрафами.

Також ми повідомляли, чому нові правила ЄС можуть зламати звичну модель лоукостів та підвищити ціни на авіаквитки. Це може статися після впровадження нової ініціативи Європарламенту, яке гарантує кожному пасажиру безкоштовну ручну поклажу.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
