У Лондоні приземлився літак British Airways із відірваним колесом шасі

Пасажирський літак British Airways долетів до Лондона з відірваним колесом
Пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час польоту втратив колесо основної стійки шасі. При цьому екіпаж все одно продовжив трансатлантичний рейс до Лондона.
Літак зміг безпечно сісти у лондонському аеропорту Хітроу, пише Simpleflying.
Подробиці інциденту
Інцидент стався 28 січня 2026 року після вильоту з міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Під час прибирання шасі одне з коліс відірвалося, що потрапило на відео.
Попри це, рейс BA274 прибув до аеропорту Хітроу та сів без ускладнень. Але після цього інциденту літак більше не виконував рейсів і залишився на землі для перевірок.
У British Airways підтвердили факт події та заявили, що співпрацюють з авіаційною владою для з’ясування причин інциденту. У компанії традиційно наголосили, що безпека пасажирів є абсолютним пріоритетом.
Що відомо про літак і поломку
Йдеться про Airbus A350-1000 з реєстрацією G-XWBN — це новий літак, якому менше трьох років. У стандартній конфігурації він перевозить 331 пасажира у трьох класах. Літак оснащений двома колесами на носовій стійці та двома шестиколісними основними візками.
Саме така конфігурація і дозволила безпечно завершити політ навіть після втрати одного колеса. На момент інциденту борт мав понад 12 тисяч годин нальоту та близько 1 400 циклів взліт-посадка.
Схожі інциденти у минулому
Подібні інциденти трапляються рідко, але не є унікальними. У 2024 році Boeing 777 авіакомпанії United Airlines також втратив колесо під час зльоту — тоді уламки знищили автомобіль на землі. Літак, утім, також сів без жертв.
Раніше ми писали, що літак президента США здійснив аварійну посадку через несправність електрообладнання.
Також дізнайтеся, які проблеми з літаками Boeing могли призвести до смертельної авіатрощі в Індії.
Читайте Новини.LIVE!