У Лондоні приземлився літак British Airways із відірваним колесом шасі

Airbus A350 авіакомпанії British Airways. Фото: Simpleflying

Пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час польоту втратив колесо основної стійки шасі. При цьому екіпаж все одно продовжив трансатлантичний рейс до Лондона.

Літак зміг безпечно сісти у лондонському аеропорту Хітроу, пише Simpleflying.

Реклама

Читайте також:

Подробиці інциденту

Інцидент стався 28 січня 2026 року після вильоту з міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Під час прибирання шасі одне з коліс відірвалося, що потрапило на відео.

Реклама

Попри це, рейс BA274 прибув до аеропорту Хітроу та сів без ускладнень. Але після цього інциденту літак більше не виконував рейсів і залишився на землі для перевірок.

У British Airways підтвердили факт події та заявили, що співпрацюють з авіаційною владою для з’ясування причин інциденту. У компанії традиційно наголосили, що безпека пасажирів є абсолютним пріоритетом.

Реклама

Що відомо про літак і поломку

Йдеться про Airbus A350-1000 з реєстрацією G-XWBN — це новий літак, якому менше трьох років. У стандартній конфігурації він перевозить 331 пасажира у трьох класах. Літак оснащений двома колесами на носовій стійці та двома шестиколісними основними візками.

Саме така конфігурація і дозволила безпечно завершити політ навіть після втрати одного колеса. На момент інциденту борт мав понад 12 тисяч годин нальоту та близько 1 400 циклів взліт-посадка.

Схожі інциденти у минулому

Подібні інциденти трапляються рідко, але не є унікальними. У 2024 році Boeing 777 авіакомпанії United Airlines також втратив колесо під час зльоту — тоді уламки знищили автомобіль на землі. Літак, утім, також сів без жертв.

Реклама

Раніше ми писали, що літак президента США здійснив аварійну посадку через несправність електрообладнання.

Також дізнайтеся, які проблеми з літаками Boeing могли призвести до смертельної авіатрощі в Індії.