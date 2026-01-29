Відео
Пасажирський літак British Airways долетів до Лондона з відірваним колесом

Пасажирський літак British Airways долетів до Лондона з відірваним колесом

Дата публікації: 29 січня 2026 15:19
У Лондоні приземлився літак British Airways із відірваним колесом шасі
Airbus A350 авіакомпанії British Airways. Фото: Simpleflying

Пасажирський Airbus A350 авіакомпанії British Airways під час польоту втратив колесо основної стійки шасі. При цьому екіпаж все одно продовжив трансатлантичний рейс до Лондона.

Літак зміг безпечно сісти у лондонському аеропорту Хітроу, пише Simpleflying.

Читайте також:

Подробиці інциденту

Інцидент стався 28 січня 2026 року після вильоту з міжнародного аеропорту імені Гаррі Ріда в Лас-Вегасі. Під час прибирання шасі одне з коліс відірвалося, що потрапило на відео.

Попри це, рейс BA274 прибув до аеропорту Хітроу та сів без ускладнень. Але після цього інциденту літак більше не виконував рейсів і залишився на землі для перевірок.

У British Airways підтвердили факт події та заявили, що співпрацюють з авіаційною владою для з’ясування причин інциденту. У компанії традиційно наголосили, що безпека пасажирів є абсолютним пріоритетом.

Що відомо про літак і поломку

Йдеться про Airbus A350-1000 з реєстрацією G-XWBN — це новий літак, якому менше трьох років. У стандартній конфігурації він перевозить 331 пасажира у трьох класах. Літак оснащений двома колесами на носовій стійці та двома шестиколісними основними візками.
Саме така конфігурація і дозволила безпечно завершити політ навіть після втрати одного колеса. На момент інциденту борт мав понад 12 тисяч годин нальоту та близько 1 400 циклів взліт-посадка. 

Схожі інциденти у минулому

Подібні інциденти трапляються рідко, але не є унікальними. У 2024 році Boeing 777 авіакомпанії United Airlines також втратив колесо під час зльоту — тоді уламки знищили автомобіль на землі. Літак, утім, також сів без жертв.

Раніше ми писали, що літак президента США здійснив аварійну посадку через несправність електрообладнання. 

Також дізнайтеся, які проблеми з літаками Boeing могли призвести до смертельної авіатрощі в Індії. 

літак аеропорти авіакатастрофа Лондон інцидент
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
