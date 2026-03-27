Безкоштовний Wi-Fi в аеропортах ЄС, США і Азії: список мереж та паролів
У більшості великих аеропортів світу безкоштовний Wi-Fi або обмежений у часі, або потребує авторизації в лаунжах. Умови доступу до інтернету в аеропортах різняться залежно від країни та терміналу, водночас існують конкретні мережі з відкритими логінами і паролями. Нижче зібрано перелік таких підключень із чітким поясненням, де саме вводити пароль.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Tripmydream, який склав список Wi -Fi мереж та паролів до них у популярних аеропортах світу.
Wі-Fі у аеропортах Європи
Аеропорт Схіпхол (Амстердам):
- Мережа: Airport_Free_WiFi. безкоштовно, але з обмеженням часу;
- Мережа: British Airways Lounge. Пароль: singapore.
Barcelona–El Prat Airport (Барселона):
Wi-Fi працює без пароля в терміналах T1, T2A, T2B, T2C.
Berlin Tegel Airport (Берлін):
Безкоштовно 60 хвилин.
Мережа: Lounge-Terminal C: Пароль: !Lounge#.
Brussels Airport (Брюссель):
- Мережа: B. connected Guests. Пароль: hi!belgium;
- Мережа: British Airways Lounge. Пароль: singapore;
- Мережа: DIAMOND. Пароль: Welcome1.
Lisbon Airport (Лісабон):
- Мережа: ANA Lounge. Пароль: WIFI@ANA-Lounge;
- Мережа: _TAP Lounge. Пароль: Welcome2LIS.
Heathrow Airport (Лондон):
- Мережа: PPLLHR. Пароль: plazalhr;
- Мережа: BALoungeWiFi. Пароль: vancouver;
- Мережа: EK LOUNGES. Пароль: FLYEKA380;
- Мережа: Virgin Atlantic Clubhouse. Пароль: oasis;
- Мережа: Admirals Club. Пароль: StVincent2019;
- Мережа: EYLHRLG. Пароль: asdfg12345.
Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (Мадрид):
- Мережа: Airport_Free_Wifi_AENA. Безкоштовно;
- Мережа: Iberia Lounge. Пароль: panama;
- Мережа: VIP AENA. Пароль: tcy4332.
Wі-Fі у аеропортах США
John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк):
- Мережа: Delta Sky Club: Пароль: faster;
- Мережа: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
- Мережа: AlitaliaVIP: Пароль: romamilano;
- Мережа: British Airways Lounge: Пароль: lasvegas;
- Мережа: Wingtip: Пароль: WingtipS;
- Мережа: Etihad Lounge: Пароль: etihadjfk;
- Мережа: Alaska Lounge: Пароль: MostWestCoast;
- Мережа: KAL Lounge_JFK: Пароль: koreanair03;
- Terminal 5: Мережа: JetBlue Hotspot. Без пароля.
Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес):
- Мережа: oneworld. Пароль: oneworld;
- Мережа: Skyteam. без пароля;
- Мережа: Alaska Board Room. Пароль: MostWestCoast;
- Мережа: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
- Мережа: Emirates Lounge: Пароль: EK2017;
- Мережа: United Club (Terminal 7): Пароль: CLUB8385;
- Мережа: Qantas First Class Lounge: Пароль: fly qantas;
- Мережа: Delta Sky Club: Пароль: faster.
Wі-Fі у аеропортах Азії
Suvarnabhumi Airport (Бангкок):
- Мережа: AFKLM SKY Lounge: Логін: AFKLM: Пароль: THAILAND;
- Мережа: Miracle Lounge: Логін: miracle: Пароль: by miracle.
Hong Kong International Airport (Гонконг):
- Мережа: #HKAirport: без пароля;
- Мережа: Air Wing Lounge: Пароль: cathay1234;
- Мережа: Plaza Premium Lounge: Пароль: plaza2016;
- Мережа: Sky Team Lounge: Пароль: skyteam2016;
- The Centurion Lounge: Пароль: MemberSince;
- Quantas Lounge: Пароль: Quantas88.
Indira Gandhi International Airport (Делі):
- Мережа: LOUNGE A LOUNGE B: Пароль: 6660055500;
- Мережа: Premium Wi-Fi: Пароль: s7k62c.
Ngurah Rai International Airport (Денпасар):
- Мережа: lastwave: Пароль: funboard;
- TG PREMIUM LOUNGE: Пароль: tg13042017;
- Мережа: Premier lounge (1–5): Пароль: dps1;
- Мережа: Autogrill Free WiFi: Логін: La Place: Пароль: creamcheese.
Bandaranaike International Airport (Коломбо):
- Araliya Lounge: Пароль: B1@lounge;
- World Duty Free: Пароль: WDFG@T803;
- Мережа: #WIFI@LotusLounge: Логін: biainter: Пароль: biainter;
- Мережа: serendib: Логін: srilankan: Пароль: ul@oneworld;
- Мережа: serendib_dialog_wifi: Логін: wifi: Пароль: wifi@bc.
