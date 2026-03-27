Безкоштовний Wi-Fi в аеропортах ЄС, США і Азії: список мереж та паролів

Безкоштовний Wi-Fi в аеропортах ЄС, США і Азії: список мереж та паролів

Дата публікації: 27 березня 2026 21:55
Пасажири в аеропорту Бангкока. Фото: Новини.LIVE/Еліна Ляхова

У більшості великих аеропортів світу безкоштовний Wi-Fi або обмежений у часі, або потребує авторизації в лаунжах. Умови доступу до інтернету в аеропортах різняться залежно від країни та терміналу, водночас існують конкретні мережі з відкритими логінами і паролями. Нижче зібрано перелік таких підключень із чітким поясненням, де саме вводити пароль.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Tripmydream, який склав список Wi -Fi мереж та паролів до них у популярних аеропортах світу.

Wі-Fі у аеропортах Європи

Аеропорт Схіпхол (Амстердам):

  • Мережа: Airport_Free_WiFi. безкоштовно, але з обмеженням часу;
  • Мережа: British Airways Lounge. Пароль: singapore.

Barcelona–El Prat Airport (Барселона):
Wi-Fi працює без пароля в терміналах T1, T2A, T2B, T2C.

Berlin Tegel Airport (Берлін):
Безкоштовно 60 хвилин.

Мережа: Lounge-Terminal C: Пароль: !Lounge#.

Brussels Airport (Брюссель):

  • Мережа: B. connected Guests. Пароль: hi!belgium;
  • Мережа: British Airways Lounge. Пароль: singapore;
  • Мережа: DIAMOND. Пароль: Welcome1.

Lisbon Airport (Лісабон):

  • Мережа: ANA Lounge. Пароль: WIFI@ANA-Lounge;
  • Мережа: _TAP Lounge. Пароль: Welcome2LIS.

Heathrow Airport (Лондон):

  • Мережа: PPLLHR. Пароль: plazalhr;
  • Мережа: BALoungeWiFi. Пароль: vancouver;
  • Мережа: EK LOUNGES. Пароль: FLYEKA380;
  • Мережа: Virgin Atlantic Clubhouse. Пароль: oasis;
  • Мережа: Admirals Club. Пароль: StVincent2019;
  • Мережа: EYLHRLG. Пароль: asdfg12345.

Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport (Мадрид):

  • Мережа: Airport_Free_Wifi_AENA. Безкоштовно;
  • Мережа: Iberia Lounge. Пароль: panama;
  • Мережа: VIP AENA. Пароль: tcy4332.

Wі-Fі у аеропортах США 

John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк):

  • Мережа: Delta Sky Club: Пароль: faster;
  • Мережа: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
  • Мережа: AlitaliaVIP: Пароль: romamilano;
  • Мережа: British Airways Lounge: Пароль: lasvegas;
  • Мережа: Wingtip: Пароль: WingtipS;
  • Мережа: Etihad Lounge: Пароль: etihadjfk;
  • Мережа: Alaska Lounge: Пароль: MostWestCoast;
  • Мережа: KAL Lounge_JFK: Пароль: koreanair03; 
  • Terminal 5: Мережа: JetBlue Hotspot. Без пароля.

Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес):

  • Мережа: oneworld. Пароль: oneworld;
  • Мережа: Skyteam. без пароля;
  • Мережа: Alaska Board Room. Пароль: MostWestCoast;
  • Мережа: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
  • Мережа: Emirates Lounge: Пароль: EK2017;
  • Мережа: United Club (Terminal 7): Пароль: CLUB8385;
  • Мережа: Qantas First Class Lounge: Пароль: fly qantas;
  • Мережа: Delta Sky Club: Пароль: faster.

Wі-Fі у аеропортах Азії

Suvarnabhumi Airport (Бангкок):

  • Мережа: AFKLM SKY Lounge: Логін: AFKLM: Пароль: THAILAND;
  • Мережа: Miracle Lounge: Логін: miracle: Пароль: by miracle.

Hong Kong International Airport (Гонконг):

  • Мережа: #HKAirport: без пароля;
  • Мережа: Air Wing Lounge: Пароль: cathay1234;
  • Мережа: Plaza Premium Lounge: Пароль: plaza2016;
  • Мережа: Sky Team Lounge: Пароль: skyteam2016;
  • The Centurion Lounge: Пароль: MemberSince;
  • Quantas Lounge: Пароль: Quantas88.

Indira Gandhi International Airport (Делі):

  • Мережа: LOUNGE A LOUNGE B: Пароль: 6660055500;
  • Мережа: Premium Wi-Fi: Пароль: s7k62c.

Ngurah Rai International Airport (Денпасар):

  • Мережа: lastwave: Пароль: funboard;
  • TG PREMIUM LOUNGE: Пароль: tg13042017;
  • Мережа: Premier lounge (1–5): Пароль: dps1;
  • Мережа: Autogrill Free WiFi: Логін: La Place: Пароль: creamcheese.

Bandaranaike International Airport (Коломбо):

  • Araliya Lounge: Пароль: B1@lounge;
  • World Duty Free: Пароль: WDFG@T803;
  • Мережа: #WIFI@LotusLounge: Логін: biainter: Пароль: biainter;
  • Мережа: serendib: Логін: srilankan: Пароль: ul@oneworld;
  • Мережа: serendib_dialog_wifi: Логін: wifi: Пароль: wifi@bc.

Що ще цікаво знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що війна на Близькому Сході майже паралізувала головні аеропорти регіону, що розташовані у  Перській затоці — це Дубай, Доха, Абу-Дабі.

Ці аеропорти зараз переживають серйозні труднощі через війну на Близькому сході, що спричинила масові скасування рейсів та закриття повітряного простору. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні розпочалася підготовка до відновлення роботи аеропортів. Міністерство розвитку громад та територій України вже утворило спеціальну робочу групу. Перед нею стоїть амбітне завдання: швидке відновлення цивільних авіарейсів в українському повітряному просторі. 

Ще Новини.LIVE розповідали про найменший аеропорт Європейського Союзу, що розташований на острові Корву в Атлантичному океані. Для туристів та місцевих жителів він є єдиним зв’язком із материковою Португалією та іншими островами Азорського архіпелагу.

Аеропорт розташований у єдиному населеному пункті острова — Віла-ду-Корву, а від термінала до житлових будинків можна дійти за кілька хвилин.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
