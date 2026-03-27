Україна
Бесплатный Wi-Fi в аэропортах ЕС, США и Азии: список сетей и паролей

Бесплатный Wi-Fi в аэропортах ЕС, США и Азии: список сетей и паролей

Дата публикации 27 марта 2026 21:55
Пассажиры в аэропорту Бангкока. Фото: Новини.LIVE/Элина Ляхова

В большинстве крупных аэропортов мира бесплатный Wi-Fi или ограничен во времени, или требует авторизации в лаунжах. Условия доступа к интернету в аэропортах различаются в зависимости от страны и терминала, при этом существуют конкретные сети с открытыми логинами и паролями. Ниже собран перечень таких подключений с четким объяснением, где именно вводить пароль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Tripmydream, который составил список Wi-Fi сетей и паролей к ним в популярных аэропортах мира.

Wi-Fi в аэропортах Европы

Аэропорт Схипхол (Амстердам):

  • Сеть: Airport_Free_WiFi: бесплатно, но с ограничением времени.

British Airways Lounge: Пароль: singapore.

Barcelona-El Prat Airport (Барселона):

  • Wi-Fi работает без пароля в терминалах T1, T2A, T2B, T2C.

Berlin Tegel Airport (Берлин):

  • Бесплатно 60 минут.
  • Сеть: Lounge-Terminal C: Пароль: !Lounge#.

Brussels Airport (Брюссель):

  • Сеть: B. connected Guests: Пароль: hi!belgium;
  • British Airways Lounge: Пароль: singapore;
  • Сеть: DIAMOND: Пароль: Welcome1.

Lisbon Airport (Лиссабон):

  • Сеть: ANA Lounge: Пароль: WIFI@ANA-Lounge;
  • Сеть: _TAP Lounge: Пароль: Welcome2LIS.

Heathrow Airport (Лондон):

  • Сеть: PPLLHR: Пароль: plazalhr;
  • Сеть: BALoungeWiFi: Пароль: vancouver;
  • Сеть: EK LOUNGES: Пароль: FLYEKA380;
  • Сеть: Virgin Atlantic Clubhouse: Пароль: oasis;
  • Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
  • Сеть: EYLHRLG: Пароль: asdfg12345.
  • Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Мадрид):
  • Сеть: Airport_Free_Wifi_AENA: бесплатно;
  • Iberia Lounge: Пароль: panama;
  • Сеть: VIP AENA: Пароль: tcy4332.

Wі-Fі в аэропортах США

John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк):
Сеть: Delta Sky Club: Пароль: faster;
Сеть: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
Сеть: AlitaliaVIP: Пароль: romamilano;
British Airways Lounge: Пароль: lasvegas;
Сеть: Wingtip: Пароль: WingtipS;
Etihad Lounge: Пароль: etihadjfk;
Alaska Lounge: Пароль: MostWestCoast;
Сеть: KAL Lounge_JFK: Пароль: koreanair03;
Terminal 5: Сеть: JetBlue Hotspot: без пароля.

Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес):
Сеть: oneworld: Пароль: oneworld;
Сеть: Skyteam: без пароля;
Сеть: Alaska Board Room: Пароль: MostWestCoast;
Сеть: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
Сеть: Emirates Lounge: Пароль: EK2017;
United Club (Terminal 7): Пароль: CLUB8385;
Сеть: Qantas First Class Lounge: Пароль: fly qantas;
Сеть: Delta Sky Club: Пароль: faster.

Wі-Fі в аэропортах Азии

Suvarnabhumi Airport (Бангкок):
Сеть: AFKLM SKY Lounge: Логин: AFKLM: Пароль: THAILAND;
Сеть: Miracle Lounge: Логин: miracle: Пароль: by miracle.

Hong Kong International Airport (Гонконг):
Сеть: #HKAirport: без пароля;
Air Wing Lounge: Пароль: cathay1234;
Plaza Premium Lounge: Пароль: plaza2016;
Sky Team Lounge: Пароль: skyteam2016;
The Centurion Lounge: Пароль: MemberSince;
Quantas Lounge: Пароль: Quantas88.

Indira Gandhi International Airport (Дели):
Сеть: LOUNGE A LOUNGE B: Пароль: 6660055500;
Сеть: Premium Wi-Fi: Пароль: s7k62c.
Ngurah Rai International Airport (Денпасар):
Сеть: lastwave: Пароль: funboard;
TG PREMIUM LOUNGE: Пароль: tg13042017;
Сеть: Premier lounge (1-5): Пароль: dps1;
Сеть: Autogrill Free WiFi: Логин: La Place: Пароль: creamcheese.

Bandaranaike International Airport (Коломбо):
Araliya Lounge: Пароль: B1@lounge;
World Duty Free: Пароль: WDFG@T803;
Сеть: #WIFI@LotusLounge: Логин: biainter: Пароль: biainter;
Сеть: serendib: Логин: srilankan: Пароль: ul@oneworld;
Сеть: serendib_dialog_wifi: Логин: wifi: Пароль: wifi@bc.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
