Бесплатный Wi-Fi в аэропортах ЕС, США и Азии: список сетей и паролей
В большинстве крупных аэропортов мира бесплатный Wi-Fi или ограничен во времени, или требует авторизации в лаунжах. Условия доступа к интернету в аэропортах различаются в зависимости от страны и терминала, при этом существуют конкретные сети с открытыми логинами и паролями. Ниже собран перечень таких подключений с четким объяснением, где именно вводить пароль.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Tripmydream, который составил список Wi-Fi сетей и паролей к ним в популярных аэропортах мира.
Wi-Fi в аэропортах Европы
Аэропорт Схипхол (Амстердам):
- Сеть: Airport_Free_WiFi: бесплатно, но с ограничением времени.
British Airways Lounge: Пароль: singapore.
Barcelona-El Prat Airport (Барселона):
- Wi-Fi работает без пароля в терминалах T1, T2A, T2B, T2C.
Berlin Tegel Airport (Берлин):
- Бесплатно 60 минут.
- Сеть: Lounge-Terminal C: Пароль: !Lounge#.
Brussels Airport (Брюссель):
- Сеть: B. connected Guests: Пароль: hi!belgium;
- British Airways Lounge: Пароль: singapore;
- Сеть: DIAMOND: Пароль: Welcome1.
Lisbon Airport (Лиссабон):
- Сеть: ANA Lounge: Пароль: WIFI@ANA-Lounge;
- Сеть: _TAP Lounge: Пароль: Welcome2LIS.
Heathrow Airport (Лондон):
- Сеть: PPLLHR: Пароль: plazalhr;
- Сеть: BALoungeWiFi: Пароль: vancouver;
- Сеть: EK LOUNGES: Пароль: FLYEKA380;
- Сеть: Virgin Atlantic Clubhouse: Пароль: oasis;
- Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
- Сеть: EYLHRLG: Пароль: asdfg12345.
- Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport (Мадрид):
- Сеть: Airport_Free_Wifi_AENA: бесплатно;
- Iberia Lounge: Пароль: panama;
- Сеть: VIP AENA: Пароль: tcy4332.
Wі-Fі в аэропортах США
John F. Kennedy International Airport (Нью-Йорк):
Сеть: Delta Sky Club: Пароль: faster;
Сеть: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
Сеть: AlitaliaVIP: Пароль: romamilano;
British Airways Lounge: Пароль: lasvegas;
Сеть: Wingtip: Пароль: WingtipS;
Etihad Lounge: Пароль: etihadjfk;
Alaska Lounge: Пароль: MostWestCoast;
Сеть: KAL Lounge_JFK: Пароль: koreanair03;
Terminal 5: Сеть: JetBlue Hotspot: без пароля.
Los Angeles International Airport (Лос-Анджелес):
Сеть: oneworld: Пароль: oneworld;
Сеть: Skyteam: без пароля;
Сеть: Alaska Board Room: Пароль: MostWestCoast;
Сеть: Admirals Club: Пароль: StVincent2019;
Сеть: Emirates Lounge: Пароль: EK2017;
United Club (Terminal 7): Пароль: CLUB8385;
Сеть: Qantas First Class Lounge: Пароль: fly qantas;
Сеть: Delta Sky Club: Пароль: faster.
Wі-Fі в аэропортах Азии
Suvarnabhumi Airport (Бангкок):
Сеть: AFKLM SKY Lounge: Логин: AFKLM: Пароль: THAILAND;
Сеть: Miracle Lounge: Логин: miracle: Пароль: by miracle.
Hong Kong International Airport (Гонконг):
Сеть: #HKAirport: без пароля;
Air Wing Lounge: Пароль: cathay1234;
Plaza Premium Lounge: Пароль: plaza2016;
Sky Team Lounge: Пароль: skyteam2016;
The Centurion Lounge: Пароль: MemberSince;
Quantas Lounge: Пароль: Quantas88.
Indira Gandhi International Airport (Дели):
Сеть: LOUNGE A LOUNGE B: Пароль: 6660055500;
Сеть: Premium Wi-Fi: Пароль: s7k62c.
Ngurah Rai International Airport (Денпасар):
Сеть: lastwave: Пароль: funboard;
TG PREMIUM LOUNGE: Пароль: tg13042017;
Сеть: Premier lounge (1-5): Пароль: dps1;
Сеть: Autogrill Free WiFi: Логин: La Place: Пароль: creamcheese.
Bandaranaike International Airport (Коломбо):
Araliya Lounge: Пароль: B1@lounge;
World Duty Free: Пароль: WDFG@T803;
Сеть: #WIFI@LotusLounge: Логин: biainter: Пароль: biainter;
Сеть: serendib: Логин: srilankan: Пароль: ul@oneworld;
Сеть: serendib_dialog_wifi: Логин: wifi: Пароль: wifi@bc.
