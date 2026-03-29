Авіакомпанія тільки для заможних запускає нові рейси на Мальдіви

Літак Airbus A319 авіакомпанії beOnd. Фото: Flybeond

Мальдівська авіакомпанія beOnd повідомила, що почне виконувати нові преміальні рейси на Мальдіви з Лондона й Парижа. Усі місця в літаку належать до бізнес-класу, а сервіс на борту розширений порівняно із звичайними рейсами. Ціна квитків уже оприлюднена, вона вища за звичайні тарифи, але не набагато.

Перевізник beOnd додав до своєї мережі нові напрямки до Мальдівів, інформує Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Преміум-перельоти на Мальдіви з Європи

Рейси стартують у грудні 2026 року, однак точні числа ще не визначені остаточно. Виліт заплановано з аеропортів Лондон-Хітроу та Париж-Шарль-де-Голль. Обидва рейси виконуються вночі.

Втім, прямими їх назвати складно — передбачена технічна зупинка для дозаправки в Дубаї, в аеропорту Аль-Мактум. Частота — три рази на тиждень для кожного маршруту, хоча це ще може змінюватися ближче до запуску.

Розширення мережі beOnd

Ці напрямки лише доповнюють уже наявні, у тому числі з Мальдів у Мюнхен, Цюріх та Мілан. Деякі з них отримають більше рейсів.

Читайте також:

Наприклад, рейси у Мюнхен збільшаться до чотирьох разів на тиждень замість двох, у Цюріх — до п’яти.

Скільки коштує переліт авіакомпанією beOnd

Ціна квитка на Мальдіви туди й назад стартує приблизно від 3737 фунтів стерлінгів. У перерахунку це близько 4320 євро.

Це дорожче за економ-клас традиційних авіаліній, але лише на 20%. Для преміум-сегмента ціна виглядає навіть стримано.



В цей "преміум" входит переліт на літаках Airbus A321 та A319. Літаки невеликі, до 68 пасажирів, що підкреслює формат. Крісла розкладаються у повноцінні ліжка, обробка — італійська шкіра. Дизайн салону розроблений компанією Ferrari.

Меню в літаках від шеф-кухарів, з акцентом на різні кухні світу. Із техніки є планшети iPad Pro замість стандартних екранів, навушники Beats, VR-гарнітури Apple.

Також включено трансфер із водієм з та до аеропорту. Це вже входить у квиток, без окремої оплати.

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Який термін дії закордонного паспорта потрібний для в'їзду на Мальдіви?

Для в'їзду на Мальдіви закордонний паспорт громадян України має бути дійсним щонайменше 1 місяць (30 днів) з дати прибуття.

Однак, деякі джерела рекомендують мати паспорт, дійсний 6 місяців на момент в'їзду. Паспорти з подовженим терміном дії не приймаються.

Чи потрібна віза на Мальдіви для українців?

Станом на березень 2026 року громадянам України віза для подорожі на Мальдіви не потрібна. Візу видають без оплати після прибуття в країну, вона дозволяє перебувати там тридцять днів.

Але необхідно заповнити онлайн-форму "Traveler Declaration" не раніше ніж за 96 годин до прильоту та перед зворотним вильотом. Обов'язково мати закордонний паспорт, квитки назад та підтвердження бронювання готелю.